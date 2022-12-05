■演習將出動消防處七號滅火輪模擬撤離東平洲居民。

位於香港東北面的大亞灣核電站啟用至今二十八年，安全紀錄良好。為提升政府應對一旦發生核事故，保安局將於明年一月展開大型跨部門演習，由行政長官李家超親自督導，預計有三十五個政策局、部門及機構參與，動員一千四百人，另約二百名志願人士協助，聯合展開預防性撤離行動、監察入境人士及食物等有否受核污染等，亦會測試政府如何防止謠言散播，避免公眾恐慌。35政策局及部門機構參與這次大型跨部門應對核事故演習於明年一月中旬舉行，保安局演習管理組總監傅逸婷表示，保安局演習管理組今年八月下旬成立，由警務處、消防處、天文台、機電工程署及環保署等不同政府部門的職系人員組成，會專門負責籌辦演習。演習分為兩部份，一是指揮崗位演練，期間會啟動高級別的政府應變架構，包括由行政長官親自主持的行政長官督導小組，及由保安局局長親自率領的執行小組，指揮各政策局和部門應對模擬核事故。第二部份是實地行動演習，預計有逾一千四百名政府人員參與，他們來自三十五個政府決策局、部門和機構；同時，有約二百名志願者協助。前線部門會動員展開實地行動，包括預防性撤離行動、設立監測中心為撤離人士進行輻射檢測、食物輻射監察等。此外，保安局會邀請內地及海外專家作觀察員，包括國家核安全局、國際原子能機構等。傅指，東平洲位處大亞灣核電站二十公里範圍內，一旦發生核事故，政府或要撤離島上居民。演習將會首次出動消防處七號滅火輪參與東平洲的模擬撤離行動，該船能在船上為懷疑受輻射污染人士提供洗消服務，是全球第一艘獲得「船級社」（驗船機構）認證的「民用化生輻核防衞船」。政府屆時亦會要求大鵬灣船隻離開相關範圍。