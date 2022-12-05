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李家超督師　下月動員1600人演習核事故應變

2022-12-05 列印
■七號滅火輪上，可為懷疑受輻射污染人士提供洗消服務。
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位於香港東北面的大亞灣核電站啟用至今二十八年，安全紀錄良好。為提升政府應對一旦發生核事故，保安局將於明年一月展開大型跨部門演習，由行政長官李家超親自督導，預計有三十五個政策局、部門及機構參與，動員一千四百人，另約二百名志願人士協助，聯合展開預防性撤離行動、監察入境人士及食物等有否受核污染等，亦會測試政府如何防止謠言散播，避免公眾恐慌。
35政策局及部門機構參與

這次大型跨部門應對核事故演習於明年一月中旬舉行，保安局演習管理組總監傅逸婷表示，保安局演習管理組今年八月下旬成立，由警務處、消防處、天文台、機電工程署及環保署等不同政府部門的職系人員組成，會專門負責籌辦演習。演習分為兩部份，一是指揮崗位演練，期間會啟動高級別的政府應變架構，包括由行政長官親自主持的行政長官督導小組，及由保安局局長親自率領的執行小組，指揮各政策局和部門應對模擬核事故。

第二部份是實地行動演習，預計有逾一千四百名政府人員參與，他們來自三十五個政府決策局、部門和機構；同時，有約二百名志願者協助。前線部門會動員展開實地行動，包括預防性撤離行動、設立監測中心為撤離人士進行輻射檢測、食物輻射監察等。此外，保安局會邀請內地及海外專家作觀察員，包括國家核安全局、國際原子能機構等。

傅指，東平洲位處大亞灣核電站二十公里範圍內，一旦發生核事故，政府或要撤離島上居民。演習將會首次出動消防處七號滅火輪參與東平洲的模擬撤離行動，該船能在船上為懷疑受輻射污染人士提供洗消服務，是全球第一艘獲得「船級社」（驗船機構）認證的「民用化生輻核防衞船」。政府屆時亦會要求大鵬灣船隻離開相關範圍。■演習將出動消防處七號滅火輪模擬撤離東平洲居民。
■演習將出動消防處七號滅火輪模擬撤離東平洲居民。
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