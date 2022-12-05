港多處直播江澤民追悼會

本港十八區民政事務處將於社區會堂或社區中心等地點安排播放前國家主席江澤民追悼大會。中聯辦昨日第四日設靈供各界到場悼念江澤民，現場再現人龍，有家長趁周末帶同子女到場悼念。



香港電台將直播追悼大會，安排播放的社區會堂或社區中心，將在明日早上九時半開放，包括九龍城紅磡庇利街42號九龍城政府合署七樓、西營盤高街二號西營盤社區綜合大樓三樓社區會堂、東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂等。

