內地放寬防疫限制 倡「非必要不做核酸」

內地疫情未見緩和，單日新增三萬一千六百〇一宗本土陽性個案，山東及四川各添一宗死亡個案；廣東仍佔最多，有六千六百五十三宗，近五千宗出現在廣州。



廣東省上周起逐步解封部份區域，並恢復正常秩序，是次疫情最嚴重的廣州海珠區昨日發通告，無新冠相關症狀、非風險崗位、非重點人員以及無需求的市民，提倡不進行核酸檢測；珠海市昨日起已展開精準核酸檢測服務，有需要市民可到社會面檢測點自費採樣。



國內陸續放寬防疫限制，重慶火車站昨日起，不再查驗乘客的「離渝證明」，但進站時仍須出示健康碼及四十八小時內核酸檢測陰性證明。上海市今日起，撤銷乘搭公共交通、出入公共場所時，需查驗核檢陰性證明的要求；有上海市民聞訊之後在朋友圈歡呼：「上海終於解放了！」