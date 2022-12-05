科軒動力 訂製電動車搶攻新興市場

Miguel為Formula E（電動賽車錦標賽）創辦人之一，及後營運一間專門從事電動汽車解決方案的工程公司。當時社會並沒有電動車，要推動電動車的挑戰甚大，但西班牙籍的Miguel指自己擁有祖先征服美洲大陸的精神，從來都喜歡接受挑戰、克服難題。在來到科軒動力以後，憑借他在國際間的網絡，加上陳凱盈出色的管理能力，東西方領袖的力量結合一起，帶來1+1=11的化學作用。
「Charmaine是公司內的領袖，她很有組織力，並有難以阻擋的活力，能確保公司財政穩健、生產順暢，讓我可以專心去開拓市場。她就是要完成她父親推動電動車的工作。」提起陳凱盈的先父，Miguel形容他是「電動公共汽車業界的先驅」，「高瞻遠矚，早年已著力將公司從採礦企業轉型至電動車公司。看到Charmaine有志去完成她父親未完的工作，我十分支持。」
Miguel亦指，中國在電動車的發展領先歐美10年，雖然歐美早就制訂了減排目標，但電動車生產力不足，只能向中國購買。「科軒動力在重慶設有生產基地，在內地也有大量技術合作夥伴，能夠整合他們的研究成果去改良產品，滿足客戶的需求。」
捨易取難 向新興市場出發
「很多同業研究在美國、德國售賣電動巴士，但歐美地區很多人都擁有私家車，反觀東南亞及拉丁美洲市場民眾多靠巴士和小巴代步。好像菲律賓，當地約65%人口出行依賴公共交通工具，其中30萬輛由老舊吉普車改裝的小巴吉普尼（Jeepney）就約有兩成，即6萬輛需於2030年前更換。我們相信小型巴士的市場才是最重要的。」Miguel續道。
「但在新興市場發展電動車業務困難重重，這些國家往往連充電站也沒有，需要為他們提供相關基建及配套、設立維修中心、以至訓練當地人成為技師，每項工作均面對很多挑戰，但我們樂意為客戶處理所有問題。」
從香港、菲律賓到墨西哥
雖然着眼新興市場，但科軒動力也積極開拓香港市場。陳凱盈表示：「作為香港上市公司，我們希望為2050年零排放的目標出力，一起解決香港碳排放的問題，也希望在這裏展示科軒動力的技術成果。」
科軒動力成為可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商後，第一批電動小巴將於明年第一季試行。被問及與之前的電動車有何不同？陳凱盈說：「傳統電動小巴以插槍式充電，我們為香港設計的電動小巴在車頂裝置受電弓界面，當小巴進入車站，可通過連接小巴站上方的充電弓來充電，每充15分鐘便可以行走幾圈。」另外，科軒動力已為機管局、防癌會等提供12米電動巴士，期望未來與更多非政府機構合作，提供適合的可持續運輸解決方案。
至於在菲律賓的發展更快。「我們替菲律賓研發的純電動小巴COMET，用以取代吉普尼，現已交付了70輛，並在馬尼拉及宿霧運行。COMET對當地來說是史無前例的創新。它不但純電動零排放，有冷氣，乘客坐得非常舒服，而且地台低，又有可伸縮斜板，方便殘疾人士和長者上落。透過手機APP可以追蹤COMET的路線，並可以用來付車費。我們正在將不同的科技整合在電動車身上，不單是解決碳排放問題，亦改善人民的生活。」
Miguel亦分享到開拓墨西哥市場，與Grupo Bimbo合作的經驗。「Grupo Bimbo產銷麵包和糕餅，需要的送貨車不是重型車輛，我們針對他們的需要，設計出輕巧的電子平台底盤，讓他們在底盤上裝置現有配送貨車的車身。有別於其他生產幾款固定型號的電動車商，我們專誠為他們度身訂造配送貨車，徹底解決問題，就是這份專精造就了這份5年的合約，首批將交付200輛，總數會在1,000輛或以上。」
協助客戶解決問題為首要目標
陳凱盈指出：「暫時市場上沒有其他競爭者像我們一樣靈活地為客戶解決問題，為客戶度身訂製電動車就是科軒動力的強項。早在2017年，我們便用了一個月時間去菲律賓了解當地人的需要，然後設計出COMET，並協助營運商落實換車計劃。」
「對新興市場來說，電動車不僅是合符政策要求、改善環境的問題，亦要考慮經濟上能否執行。在菲律賓，融資是我們拓展業務的致勝關鍵，因為小巴營運商沒有龐大資金去購置新車，所以我們以租代買，讓他們省去一大筆買車開支，但可用新的電動小巴繼續營運，且比過往賺得更多，這令我們成為一家非常獨特的公司。」Miguel指：「現在當地人都很滿意我們為他們做的改變，這是我們的主要動力。」
步伐踏實持續拓展
對未來的展望，Miguel希望一步一步來，並不需要急促的增長，集團將繼續以客製化電動車來打開新興市場。 「在東南亞、拉丁美洲，我們跟當地公司繼續洽談，並爭取為西班牙提供學校巴士；在印度則計劃為當地的營運商開發右軚的電動車。
（資料由客戶提供）