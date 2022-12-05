科軒動力 訂製電動車搶攻新興市場

■70輛純電動小巴COMET已在馬尼拉及宿霧運行。

■為Grupo Bimbo度身訂造配送貨車，首批將交付200輛，總數會在1,000輛或以上。

■科軒動力在香港的首批電動小巴將於明年第一季試行。

科軒動力(476)今年獲香港政府選為可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商，又先後向歐洲交付訂製巴士與物流車，近日業務更上一層樓，與全球最大的烘焙公司Grupo Bimbo簽署集團有史以來最大的電動配送貨車供應協議。科軒動力兩位關鍵人物行政總裁Miguel Valldecabres Polop與執行董事陳凱盈Charmaine接受傳媒專訪，分析公司現況。Miguel為Formula E（電動賽車錦標賽）創辦人之一，及後營運一間專門從事電動汽車解決方案的工程公司。當時社會並沒有電動車，要推動電動車的挑戰甚大，但西班牙籍的Miguel指自己擁有祖先征服美洲大陸的精神，從來都喜歡接受挑戰、克服難題。在來到科軒動力以後，憑借他在國際間的網絡，加上陳凱盈出色的管理能力，東西方領袖的力量結合一起，帶來1+1=11的化學作用。「Charmaine是公司內的領袖，她很有組織力，並有難以阻擋的活力，能確保公司財政穩健、生產順暢，讓我可以專心去開拓市場。她就是要完成她父親推動電動車的工作。」提起陳凱盈的先父，Miguel形容他是「電動公共汽車業界的先驅」，「高瞻遠矚，早年已著力將公司從採礦企業轉型至電動車公司。看到Charmaine有志去完成她父親未完的工作，我十分支持。」Miguel亦指，中國在電動車的發展領先歐美10年，雖然歐美早就制訂了減排目標，但電動車生產力不足，只能向中國購買。「科軒動力在重慶設有生產基地，在內地也有大量技術合作夥伴，能夠整合他們的研究成果去改良產品，滿足客戶的需求。」捨易取難 向新興市場出發「很多同業研究在美國、德國售賣電動巴士，但歐美地區很多人都擁有私家車，反觀東南亞及拉丁美洲市場民眾多靠巴士和小巴代步。好像菲律賓，當地約65%人口出行依賴公共交通工具，其中30萬輛由老舊吉普車改裝的小巴吉普尼（Jeepney）就約有兩成，即6萬輛需於2030年前更換。我們相信小型巴士的市場才是最重要的。」Miguel續道。「但在新興市場發展電動車業務困難重重，這些國家往往連充電站也沒有，需要為他們提供相關基建及配套、設立維修中心、以至訓練當地人成為技師，每項工作均面對很多挑戰，但我們樂意為客戶處理所有問題。」從香港、菲律賓到墨西哥雖然着眼新興市場，但科軒動力也積極開拓香港市場。陳凱盈表示：「作為香港上市公司，我們希望為2050年零排放的目標出力，一起解決香港碳排放的問題，也希望在這裏展示科軒動力的技術成果。」科軒動力成為可持續公共交通先導試驗計劃電動公共小巴供應商後，第一批電動小巴將於明年第一季試行。被問及與之前的電動車有何不同？陳凱盈說：「傳統電動小巴以插槍式充電，我們為香港設計的電動小巴在車頂裝置受電弓界面，當小巴進入車站，可通過連接小巴站上方的充電弓來充電，每充15分鐘便可以行走幾圈。」另外，科軒動力已為機管局、防癌會等提供12米電動巴士，期望未來與更多非政府機構合作，提供適合的可持續運輸解決方案。至於在菲律賓的發展更快。「我們替菲律賓研發的純電動小巴COMET，用以取代吉普尼，現已交付了70輛，並在馬尼拉及宿霧運行。COMET對當地來說是史無前例的創新。它不但純電動零排放，有冷氣，乘客坐得非常舒服，而且地台低，又有可伸縮斜板，方便殘疾人士和長者上落。透過手機APP可以追蹤COMET的路線，並可以用來付車費。我們正在將不同的科技整合在電動車身上，不單是解決碳排放問題，亦改善人民的生活。」Miguel亦分享到開拓墨西哥市場，與Grupo Bimbo合作的經驗。「Grupo Bimbo產銷麵包和糕餅，需要的送貨車不是重型車輛，我們針對他們的需要，設計出輕巧的電子平台底盤，讓他們在底盤上裝置現有配送貨車的車身。有別於其他生產幾款固定型號的電動車商，我們專誠為他們度身訂造配送貨車，徹底解決問題，就是這份專精造就了這份5年的合約，首批將交付200輛，總數會在1,000輛或以上。」協助客戶解決問題為首要目標陳凱盈指出：「暫時市場上沒有其他競爭者像我們一樣靈活地為客戶解決問題，為客戶度身訂製電動車就是科軒動力的強項。早在2017年，我們便用了一個月時間去菲律賓了解當地人的需要，然後設計出COMET，並協助營運商落實換車計劃。」「對新興市場來說，電動車不僅是合符政策要求、改善環境的問題，亦要考慮經濟上能否執行。在菲律賓，融資是我們拓展業務的致勝關鍵，因為小巴營運商沒有龐大資金去購置新車，所以我們以租代買，讓他們省去一大筆買車開支，但可用新的電動小巴繼續營運，且比過往賺得更多，這令我們成為一家非常獨特的公司。」Miguel指：「現在當地人都很滿意我們為他們做的改變，這是我們的主要動力。」步伐踏實持續拓展對未來的展望，Miguel希望一步一步來，並不需要急促的增長，集團將繼續以客製化電動車來打開新興市場。 「在東南亞、拉丁美洲，我們跟當地公司繼續洽談，並爭取為西班牙提供學校巴士；在印度則計劃為當地的營運商開發右軚的電動車。（資料由客戶提供）