將軍澳線服務受阻 返工返學市民「打蛇餅」 港鐵韓製車卡「甩拖」1500客行路軌

■韓國製列車第六及第七車卡之間的接駁機件故障，列車即時制停。

■有乘客憶述「突然『卡達』一聲，車就停了，然後所有車廂燈都黑了」。

■職員協助乘客疏散。

港鐵將軍澳線由康城開往北角方向列車，昨晨約八時半繁忙時間在駛近將軍澳站月台時，其中兩卡車廂接駁機件故障，列車制停並發出警報。約一千五百名乘客要由車頭緊急出口離開，沿路軌隧道行至將軍澳站月台，兩名女乘客包括孕婦不適送院。港鐵就昨日將軍澳線及早前油麻地站事件，宣佈將全面檢討資產管理及維修保養制度，包括檢討現有的管理框格，並參考其他鐵路的經驗，從制度上檢視改善空間。肇事列車為一輛韓國製列車（K-Train），事發時，該列車在距離將軍澳站約五十米處，其中第六及第七車卡之間的接駁機件出現故障，列車立即停止。有乘客憶述當時列車「突然『卡達』一聲，車就停了，然後所有車廂燈都黑了」，有人感驚慌，要留在車廂半小時才可離開，亦指當時感到很焗。港鐵全面檢討維修保養制度至於乘客經車頭緊急出口斜道離開車廂，有人指「當時有幼兒、小孩，有家長牽著他們走，走了五分鐘左右。」乘客形容要摸黑離開，港鐵職員則開著手機燈照明，職員見有人推着嬰兒車便幫忙抬上月台。消防指當時接報到場後，在確認安全下，疏散其中約七百名乘客，而另外約八百名則在消防到場前，經港鐵職員指示下離開。兩名女乘客報稱不適，包括一名孕婦，獲送院治理。根據消防處公開涉事車卡相片，車卡接駁位置「風琴位」拉開至崩緊，近接駁位置的地板金屬板損毀，有港鐵工程人員用工具鬆開車卡，消防員則在意外位置調查。港鐵車務工程總管吳偉鴻表示，據初步了解，當時列車的接駁機件出現故障，啟動相應的安全防護裝置，列車即時制停，也發出警報；當時涉事列車並無偏離路軌，港鐵會深入調查事故原因。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，工程人員搶修後，已經將列車駛回車廠，港鐵會詳細檢查列車的車底和整個車廂。運輸物流局責成港鐵徹查運輸及物流局局長林世雄指關注事故，已責成港鐵徹查事故成因，採取一切可行措施確保安全可靠。機電署要求港鐵三日內交初步調查報告，兩個月內交詳細調查報告。警方則指暫未發現有任何刑事成份。將軍澳線來往調景嶺至康城站及寶琳站服務暫停約四小時，中午十二時半起續回復正常。期間安排免費接駁巴士，加派職員協助乘客。但時值上班上學，將軍澳、調景嶺、康城等站外排隊人龍「打蛇餅」。