■國家領導層集體向江澤民道別。中央電視台畫面

■告別室上方掛橫幅，寫上「江澤民同志永垂不朽」。中央電視台畫面

■國家領導人護送江澤民遺體上靈車。

■國家領導人向江澤民道別。

前國家主席江澤民追悼大會今早十時在北京人民大會堂舉行，全國將默哀三分鐘。江澤民的遺體昨在北京八寶山革命公墓火化，國家主席習近平等國家領導人到301醫院送別，向遺體三鞠躬，並護送靈車到八寶山革命公墓。國家主席習近平、總理李克強等現屆及上屆政治局常委、前國家主席胡錦濤等人，昨早十時到中國人民解放軍總醫院送別江澤民。他們向江澤民的遺體三鞠躬，其後向江的夫人王冶坪及親屬表示深切慰問。據央視片段，醫院告別室上方懸掛黑底白字的橫幅，寫着「江澤民同志永垂不朽」；下方正中是大幅江澤民遺照。江澤民遺體覆蓋着中國共產黨黨旗，有四名禮兵在兩旁持槍肅立，前面擺放夫人王冶坪全家敬獻的花籃，緞帶上寫「你永遠活在我們心中」的字句。此外，告別室內擺放習近平、李克強、栗戰書、胡錦濤及中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委等各界敬獻的花圈。追悼大會今早十時舉行江澤民遺體於十時二十五分在習近平等治喪委員會成員及親屬護送下，前往八寶山革命公墓火化。十時五十分，靈車駛進八寶山革命公墓；習近平等人和江澤民親屬，在大禮堂向江作最後訣別。解放軍總醫院至八寶山一帶禁止人車通行或停放車輛，沿路有不少公安駐守。八寶山公墓附近停泊多輛旅遊巴，大批人士身穿黑衣，胸前佩戴白花，在警方指示下向八寶山公墓前進。追悼大會今早十時在人民大會堂舉行，屆時全國默哀三分鐘，有汽笛的地方及防空警報鳴響三分鐘；全國及駐外使領館等下半旗致哀；今日公共娛樂活動會暫停，北京環球影城暫時關閉一日。