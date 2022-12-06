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新增9508宗確診 多20名患者離世

2022-12-06 列印
■增二十七間安老及殘疾院舍出現感染個案。
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本港新冠疫情仍在高位徘徊，過去一日新增九千五百〇八宗個案，多二十名患者離世。
  醫管局表示，過去一周共有三百五十八名安老院舍院友入院，較十一月第三及第四周持續上升，稱會密切監察情況，並與相關部門保持溝通，加強外展團隊對安老院舍的醫療支援。

院舍方面，新增二十七間安老及殘疾院舍出現感染個案，涉及四十五名院友及十名員工，另有八十二名院友被列為密切接觸者，需隔離檢疫；而上周五（二日）至昨早共有一千間學校呈報逾三千宗確診個案，二十二間學校、共二十三班需停課一周。
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