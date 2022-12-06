新增9508宗確診 多20名患者離世

葡萄牙隊長C朗拿度在今屆卡塔爾世界盃表現平平，近日又被選為分組賽最差十一人之一，一項調查更顯示有七成葡國球迷不希望他在今晚十六強於魯賽爾球場對瑞士一仗正選披甲。此子自尊心極強，不想被看扁勢踢得更心急，...

2022-12-06