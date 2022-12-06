港交所十時起停市場顯示3分鐘

港多處舉行悼念
醫管局則指員工屆時將按實際情況，在工作場地原地默哀三分鐘，強調員工會以病人及醫療服務為優先考慮，不會影響病人及醫療服務運作。機管局指員工可自願觀看追悼會，並在工作地點默哀三分鐘。
同時，為免妨礙議員及政府官員參與追悼大會，立法會交通事務委員會原定今早十一點舉行的特別會議，將改在同日下午四時半至六時半舉行。
此外，中聯辦上周四起設立弔唁處供市民悼念，昨為最後一日，續有不少市民前來致意；立法會前主席曾鈺成、退休法官胡國興、選委會前主席馮驊等人昨到中聯辦設置的靈堂弔唁。
港鐵將軍澳線由康城開往北角方向列車，昨晨約八時半繁忙時間在駛近將軍澳站月台時，其中兩卡車廂接駁機件故障，列車制停並發出警報。約一千五百名乘客要由車頭緊急出口離開，沿路軌隧道行至將軍澳站月台，兩名女乘客...
2022-12-06
中國太空站第三批科學實驗樣品，周日隨神舟十四號返回地球並已交付中科院，當中包括水稻和擬南芥的實驗樣品。水稻和擬南芥種子在中國太空站經歷一百二十天的培育生長，完成了從種子到種子的發育全過程，是國際間首次...
2022-12-06
美韓兩軍周一在兩韓邊境地區，展開為期兩日的實彈演練。北韓昨午發射約一百三十枚炮彈反制，炮彈落入兩韓劃設的海上緩衝區。南韓聯合參謀本部昨日傍晚表示，偵測到北韓於當地時間下午約三時開始，從江原道金剛郡一帶...
2022-12-06
近期新盤交投淡靜，恒基昨日亦連環沽貨。其中，粉嶺ONE INNOVALE-Cabanna昨日連售出2伙，同系位於旺角利奧坊．壹隅昨日售出特色戶，3伙合計為發展商單日套現近1280萬。新盤ONE INN...
2022-12-06
港股昨日隨外圍高開546點，報19221點，最多曾升864點，報19539點，最終以接近全日最高位收市，收報19518點，升842點，創逾3個月高位，大市成交金額2229億元。市場憧憬內地繼續放寬防疫...
2022-12-06
葡萄牙隊長C朗拿度在今屆卡塔爾世界盃表現平平，近日又被選為分組賽最差十一人之一，一項調查更顯示有七成葡國球迷不希望他在今晚十六強於魯賽爾球場對瑞士一仗正選披甲。此子自尊心極強，不想被看扁勢踢得更心急，...
2022-12-06
黃德斌和練美娟（娟姐）繼《大叔的愛》演Boss同秘書後，在新劇《百萬同居計劃》關係升級飾演蕭氏夫婦。娟姐興奮表示終於有個精壯男人做伴侶，又狂讚德斌是理想老公人選，以為德斌會回禮讚番佢，但男方竟然讚兩句...
2022-12-06
強積金（MPF）連蝕五個月後，打工仔終於聽到好消息，十一月份強積金總資產重回一萬億元以上心理關口，而所有類別投資均錄得正回報，成員平均帳戶賺兩萬多元，令全年累計虧損收窄至約三萬元。不過，打工仔不要被股...
2022-12-06
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2022-12-05