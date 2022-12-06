港交所十時起停市場顯示3分鐘

前國家主席江澤民追悼大會今早舉行，本港亦有多項悼念活動。港交所指今早十時開始暫停中環交易廣場外部顯示屏上的市場數據顯示，直至三分鐘靜默悼念完結，期間港股如常交易。金市則在開市後暫停交易，由金銀業貿易場行政總裁馮煒能帶領默哀三分鐘後恢復交易。

港多處舉行悼念



醫管局則指員工屆時將按實際情況，在工作場地原地默哀三分鐘，強調員工會以病人及醫療服務為優先考慮，不會影響病人及醫療服務運作。機管局指員工可自願觀看追悼會，並在工作地點默哀三分鐘。



同時，為免妨礙議員及政府官員參與追悼大會，立法會交通事務委員會原定今早十一點舉行的特別會議，將改在同日下午四時半至六時半舉行。



此外，中聯辦上周四起設立弔唁處供市民悼念，昨為最後一日，續有不少市民前來致意；立法會前主席曾鈺成、退休法官胡國興、選委會前主席馮驊等人昨到中聯辦設置的靈堂弔唁。