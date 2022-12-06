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美股中段跌283點

2022-12-06 列印
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美股回軟，杜指中段報三四一四六點，跌二百八十三點；納指則報一一三四二點，跌一百一十八點。滙控美國預託證券價格見四十七點五二港元，升零點三二港元；騰訊則見三百零四點○八港元，跌九點九二港元。
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