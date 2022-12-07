讚揚為黨和人民建立不朽功勳 江澤民追悼大會 習近平致悼辭

■國家主席習近平致悼詞，讚頌江澤民為黨和人民建立不朽功勳。

■江澤民骨灰盒上覆蓋中國共產黨黨旗。

■江澤民遺孀王冶坪神情哀傷。

已故前國家主席江澤民的追悼大會昨早在北京人民大會堂舉行，約五千人出席。國家主席習近平致悼詞時讚頌江澤民為黨和人民建立不朽功勳，在一九八九年臨危受命，捍衛中國特色社會主義偉大事業，呼籲全黨全國人民要繼承江澤民遺志，敢於鬥爭，「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」追悼大會昨早十時在北京人民大會堂舉行，場內掛上江澤民的遺照，以及寫有「江澤民同志永垂不朽」的橫幅。骨灰盒安放在遺像前，覆蓋中國共產黨黨旗。習近平等多名黨和國家領導人出席大會，李瑞環、溫家寶、曾慶紅等中共元老亦有到場，但前天為江澤民送行的前國家主席胡錦濤沒現身。江澤民遺孀王冶坪坐在輪椅上，神情哀傷。追悼大會先全場肅立，低頭默哀三分鐘。習近平致悼辭時讚揚江澤民是公認享有崇高威望的卓越領導人，把畢生心血和精力都獻給了中國人民，贏得人民衷心愛戴和國際社會廣泛讚譽。習近平指「黨的十三屆四中全會以後十三年，黨和國家取得的巨大成就，同江澤民的雄才大略、關鍵作用，高超政治領導藝術是分不開的。」他提到一九八九年春夏之交，中國發生嚴重政治風波，江澤民堅決擁護和執行黨中央關於旗幟鮮明反對動亂，捍衛社會主義國家政權，維護人民根本利益的正確決策，可謂臨危受命。江澤民亦曾堅定表示「為了黨和人民的事業，我一定鞠躬盡瘁、死而後已」。全國默哀 防空警報鳴響習近平說江澤民堅持改革開放，積極展開外交鬥爭，「堅決維護國家的獨立、尊嚴、安全、穩定，捍衛了中國特色社會主義偉大事業。」江成功穩住改革發展大局，並領導國家加入世貿。而江澤民實施依法治國基本方略，實現香港、澳門順利回歸，推動兩岸達成「九二共識」，有力開展反分裂、反「台獨」重大鬥爭。習近平呼籲化悲痛為力量，繼承江澤民遺志，在新征程上，一定要堅持中國特色社會主義道路，「在自己選擇的正確道路上昂首闊步走下去，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」習借用江澤民的話「要有壓倒一切敵人的英雄氣概」，呼籲全黨全國人民要敢於鬥爭，增強志氣、骨氣、底氣，不信邪、不怕鬼、不怕壓，全力戰勝各種困難和挑戰。追悼大會默哀時，全國人民默哀三分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛三分鐘，防空警報鳴響三分鐘。而江澤民位於江蘇揚州的故居門外，昨日仍然有不少人前往致哀，門外擺滿白花。