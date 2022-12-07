中小學下半旗 學生默哀手拭淚

不少學校都有直播追悼大會，教育局要求中小學下半旗致哀，有學生表現悲傷沉重，而校長希望藉悼念活動加強愛國教育，令學生認同自己是國家的一份子。



創知中學校方昨早在禮堂向師生介紹江澤民的貢獻，之後奏唱國歌並下半旗致哀。全校師生看大會直播，同步肅立默哀。有學生表現悲傷用手抹淚，指家人不時會向她提到江澤民的事蹟，認為江是很重要的領導人。另一名中五的陳同學亦指默哀令他反思人生及生命。校長黄晶榕希望追悼活動令學生學習一個國家領導人，如何為民族及國家作貢獻，令學生認同自己是中華民族一份子，為社會及作出貢獻。