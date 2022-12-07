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港增9952確診 26安老院舍現個案

2022-12-07 列印
■本港再多十六名新冠患者離世，連續十日錄得雙位死亡數字。
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本港新冠疫情仍未見頂，單日新增九千九百五十二宗確診個案，而錄得七百二十五宗輸入個案再創新高；本港再多十六名新冠患者離世，連續十日錄得雙位死亡數字。
16患者離世

衛生防護中心新發現九宗XBB，及兩宗BQ.1.1亞系本地個案。新增的XBB個案全為女性，年齡介乎二十四至四十四歲，分別居於沙田、元朗及屯門等地區；至於新增的XBB個案，患者為一男一女，分別三十二及七十三歲，居於屯門及西貢。而BA.4或BA.5個案的佔比首次跌穿七成，顯示新變異病毒株的佔比愈來愈多。

院舍方面，新增二十六間安老及殘疾院舍出現個案，涉三十四名院友及七名員工。九百二十三所學校新呈報二千四百七十二宗陽性個案，其中三十六所學校、共四十四班疑出現聚集性個案，需停課一周。
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