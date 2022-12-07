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美股中段跌236點

2022-12-07 列印
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杜指中段報三三七一一點，跌二百三十六點；納指則報一一○四九點，跌一百九十點。滙控美國預託證券價格見四十七點三港元，跌零點○五港元；騰訊則見三百零七點六八港元，跌四點一二港元。
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