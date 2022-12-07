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茶餐廳傳爆炸聲 消防後巷救出2唐狗

2022-12-07 列印
■紅磡茶餐廳傳出多次爆炸聲，消防更先後救出兩隻唐狗。
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紅磡落山道僑裕大廈地下一間茶餐廳昨早有煙冒出，並傳出多次爆炸聲，約三十人自行疏散，而消防更先後救出兩隻唐狗。

警方及消防昨早上十時許，接獲多個報案指茶餐廳後巷近洗碗位置首先著火，並有大量濃煙冒出，現場更傳出多次爆炸聲。消防接報到場派出一喉一煙帽隊撲救，約十四分鐘將火撲滅，並在後巷現場救出一黑一淺色兩隻唐狗，其中黑狗背部被燒至皮膚裂開，狗毛燒燶，另一隻淺色唐狗則皮毛輕微灼傷，疑受驚不斷顫抖東奔西跑，需接受治療。
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