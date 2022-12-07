深圳被選為港商最感興趣大灣區城市

貿發局和出口信用保險局今年第三季訪問逾四百間本地貿易商及製造商，港商最感興趣去發展的大灣區城市前三位分別為深圳、廣州及東莞，但大灣區內銷業務面臨不同挑戰，包括低價競爭、不熟悉內地法律等



貿發局指隨着內地防疫措施逐步放寬，內地市場對不同產品的需求亦開始上升，其中半導體等電子零件升幅最強勁。本港作為電子零件最重要的集散地之一，不少港商都看中內地市場，期望能先在大灣區站穩腳跟，之後再將業務擴展至其他城市。另外，亦有本港餐飲企業早前在深圳、廣州等城市開設分店，一年多已收支平衡。



對於超過兩成受訪者認為，在內地經營有放帳風險高的問題，出口信用保險局指，內地的信用透明度較低，建議港商做好風險管理，需要時使用盡職審查等專業服務，亦可使用信用保險等工具平衡風險。