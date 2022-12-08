煙火匯演10分鐘 天星小輪披彩燈 維港除夕倒數衝破疫境迎2023

■香港跨年倒數慶祝活動概念圖。

新一年將至，旅發局在維港大搞除夕跨年倒數活動，屆時巨型倒數時鐘會重現會展的玻璃幕牆，踏入零時零分，更有十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，供維港沿岸的市民觀賞。飲食及零售業界代表都認為維港跨年活動能帶動節日氣氛，對生意有提振作用，餐飲業料本月能做八十億元生意。旅發局表示，跨年倒數會在除夕當晚會在維港舉行，十一時五十九分三十秒，巨型倒數時鐘將重現會展的玻璃幕牆。踏正元旦零時零分，更有歷時十分鐘的「幻彩詠香江」加強版煙火匯演，港島沿岸建築的樓頂將綻放煙火，配以激光及射燈；披上色彩繽紛燈帶的天星小輪屆時會在維港航行。此外，會展外牆將同步顯示「2023」字樣及祝福語，為新一年揭開序幕。飲食業生意本月料80億元在跨年前，亦有系列活動透過電視台、網絡等平台直播。十一時四十五分起，國際青年鋼琴家牛牛（張勝量）﹑香港花式跳繩會成員、本地著名鼓樂團「激鼓」會輪流登場表演；十一時五十八分則有擊鼓、火舞、音樂演奏等交織而成的預熱倒數動畫。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，跨年活動有助帶動節日氣氛，對食肆生意有提振作用，就算聖誕前後有許多港人外遊，本月預計亦能做到八十億元生意，與去年同期相約。香港餐務管理協會會長楊位醒亦預料，中餐生意有百分之五的升幅。批發及零售界立法會議員邵家輝則指，煙火匯演有助零售生意，但今年大量港人外遊，情況或沒去年暢旺。旅發局的跨年倒數活動，二〇年除夕因疫情改為網上倒數，去年除夕焦點在西九文化區舉行「香港跨年倒數演唱會」，同時亦在維港舉辦「幻彩詠香江」加強版匯演。