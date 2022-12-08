餐廳：報警呢餐要收費 網民指無人性 ﻿火鍋突爆炸燙傷女客眼面﻿

■女事主指湯底直衝上天花板。

一名女食客日前在尖沙咀一間餐廳享用麻辣火鍋時，該火鍋突然爆炸，濺起的熱湯導致她的臉部被燙傷，而職員當時的反應令事主不滿。涉事的食肆隨後發聲明道歉，但仍然未能平息眾怒。女事主日前在網上發文，指周日光顧「黑樺牛牧場」打邊爐，點了一個台灣麻辣火山鍋，「員工喺火山洞口加類似酒精液體後點火。火燄消失後，員工再加入麻辣油於洞口」。她指自己不曾在鍋裏加入任何食物或水，亦沒有攪拌鍋底。但約十分鐘後，「火山鍋底突然爆炸，湯底直衝上天花板」。事主指眼睛及面部均受「火山漿」波及，相關部位刺痛，左眼視力亦有點模糊。她續指「店長指經理話會賠償清潔費，但如選擇報警，呢餐亦要收費」，而她為了保障自己，報警處理及入院觀察，醫生診斷她為臉部燙傷；事主指涉事餐廳之後聯絡她並商討賠償事宜。從上傳照片可見麻辣湯的橙色湯汁四濺，除了女事主的衣物及臉部以外，天花板、地板、座位亦沾上湯汁。帖文引起熱議，不少網民批評餐廳處理手法，直言「客人受傷受驚都未關心過仲話要收費，個經理冇人性！」等。「黑樺牛牧場」在社交媒體專頁貼出道歉啟事，向事主道歉並致以慰問，但未能平息眾怒，再引來網民批評。餐飲管理協會會長楊位醒指火鍋發生如此猛烈爆炸，甚至連天花板也沾上湯汁，實屬罕見；餐廳一般會購買保險，以處理顧客受傷時的相關賠償。