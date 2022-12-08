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李家超登Google 2022搜尋榜首位

2022-12-08 列印
■李家超登熱搜話題人物榜首。
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Google香港昨發表本年度搜尋榜，特首李家超成為熱搜話題人物榜首，第二位為滑雪運動員谷愛凌，日本花式滑冰王子羽生結弦排第三。而熱搜關鍵字方面，十大之中的首兩個均與疫情有關，「疫苗預約」及「強制檢測」佔據首兩名。

熱搜頭條方面，三甲分別是烏克蘭、日本前首相安倍晉三及香港疫情，MIRROR演唱會則排第四。■滑雪運動員谷愛凌排行熱搜話題人物榜第二。
■滑雪運動員谷愛凌排行熱搜話題人物榜第二。
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