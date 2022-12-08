調查：疫情下本港司機更常忍尿 學會呼籲關注前列腺健康

早前有學會向本港職業司機進行調查，發現新冠疫情下，有近三成半受訪司機經常忍尿、逾七成人有至少一種良性前列腺增生症狀。專科醫生坦言情況值得關注，建議五十歲以上的男士應定期接受檢查，及早預防。



香港中文大學外科學系吳志輝教授指出，常見的良性前列腺增生症狀有忍尿出現困難、尿頻、夜尿、小便灼痛等，嚴重可致血尿、膀胱石、尿瀦留等嚴重併發症。職業司機普遍年紀較長，加上長時間駕駛而經常需要忍尿或不敢飲水，有機會增加患良性前列腺增生的風險。



有見及此，香港泌尿外科學會於今年十月向本港職業司機進行前列腺健康的問卷調查，發現約800位受訪的五十歲以上男性司機之中，逾七成人有至少一種良性前列腺增生的症狀，有約一半人表示排尿問題令他們難以集中駕駛、超過四成半人更因夜尿問題而造成睡眠不足，日間欠缺精神。



夜尿困擾司機 或增意外風險



香港泌尿外科學會會長、泌尿外科專科趙家鋒醫生表示，精神對於駕駛十分重要，欠缺精神會減低司機駕駛時的集中力以及判斷力，一旦夜尿問題令職業司機不能得到足夠休息，無疑增加司機及乘客的意外機會。」另有34%受訪者指新冠疫情下更常忍尿，趙醫生指強尿小便長遠恐增併發症風險。



因此，香港泌尿外科學會建議男士應定期接受檢查，若出現排尿問題，更應盡快求診接受深入檢查。香港泌尿外科學會榮譽秘書、泌尿外科專科陳焌圻醫生指，及早求醫有助盡早介入治療，避免病情惡化。目前已有藥物能有效治療良性前列腺增生，包括5α-還原抑制劑及α-受體阻斷劑，醫生會按情況處方不同藥物，或混合用藥，有研究指出混合治療可降低以手術治療急性尿瀦留的機會，建議男士們切莫諱疾忌醫。