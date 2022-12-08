冀學生熱愛學習 培養終身學習能力 聘用兩資深外籍校長

■安基司教育集團執行校董蔡加敏在嚴謹的招聘及獵頭後，延聘了兩位具理想及資深的教育家擔任新校校長。

■安基司教育集團在元朗籌辦的全新小學及幼稚園，校舍已經落成，現在正進行內部裝修。

斥資十億元籌辦全新小學及幼稚園的安基司教育集團，聘請兩位資深校長Thomas Moore和Jasmina Wadhwani，設計配合世界發展的課程，為每位學生度身訂造學習體驗，發掘他們讀書之外的天賦。兩位校長在接受訪問時均強調，重塑教育新模式，孩子不單是幼稚園、小學、中學十五年學習，而是「以好奇心引領學習」，學生學會學習、懂得解難，從而應對世界瞬息萬變的環境，才是廿一世紀的新人才。安基司教育集團執行校董蔡加敏上學年在嚴謹的招聘及獵頭後，延聘了兩位具理想及資深的教育家，擔任新校的幼稚園及小學校長。幼稚園校長Jasmina Wadhwani擁有超過二十年教育經驗，從小在香港長大的Jasmina，熟識香港教育體制及外國教育模式，她表示「傳統學校利用功課重溫課堂學習成果，但功課更應該是責任和紀律的教育，絕對不能成為學生和家長負擔」。說得一口流利廣東話的Jasmina笑稱，與家長以廣東話溝通，容易打破溝通隔閡，輕鬆地分享學生情況。小學部校長Thomas Moore則認為傳統學校過多功課量是拔苗助長，令學生認為學習很疲勞，「人生是持續學習，我們希望安基司學生喜歡學習，熱愛每個學科。」Thomas表示，因應學生學習能力及進度，學校會度身訂造不同課程給學生。他又指安基司新校教育哲學是本地國際化，「保護學生探索天性，避免不必要壓力削弱學生學習動力。」Thomas透露現代家長開始理解填鴨式教育不利孩子學習，而提早知道學校教育模式及好處，有助家長接受新式教育法。新校重視STEAM課程安基司新校重視STEAM課程，兩位校長經常討論幼稚園至小學課程銜接，Jasmina指幼稚園每個月設計不同生活主題，讓學生從生活中學習知識，其中學習主題是「薄餅製造」，學生從中探索薄餅材料、煮食過程、薄餅在那個地方發明等有趣知識。Thomas則補充，小學部課程會深化幼稚園主題學習，例如麵粉烤焗溫度、營養成份、不同麵糰發酵、薄餅歷史、餐廳進食禮儀等等。安基司新幼稚園以主題式主導，糅合各STEAM元素，為學生提供基礎了解，升至小學時則強調科學主導。新校同時以培育本地身份認同、國際視野為目標，Jasmina和Thomas期望安基司學生是地球村村民，幼稚園計劃在課程中增加社會服務的活動，例如「希望盒子」，學生製作盒子贈送温暖給社會上有困難的家庭或長者。Thomas表示學校定期和非牟利機構合作，讓學生更了解社會需要。