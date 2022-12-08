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美股中段升134點

2022-12-08 列印
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杜指中段報三三七三○點，升一百三十四點；納指則報一一○一一點，跌三點。滙控美國預託證券價格見四十七點二二港元，升零點五七港元；騰訊則見三百零三點一港元，升二點九港元。
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