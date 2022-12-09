港今實施新檢疫安排 確診密接者隔離減至5日



內地放寬防疫措施後，港府昨宣佈今日起實施新的檢疫安排，確診者及密切接觸者的隔離檢疫日數由七日減至五日，而入境人士的每日快測要求亦減至五日；但社交距離措施及強制口罩令則維持不變。有立法會議員促請港府放寬「黃碼」限制。



新防疫政策於今日凌晨零時生效，市民無論有否接種疫苗，檢疫要求均會看齊。新措施下，確診者只要在第四及第五天，連續快測陰性，便視作完成檢疫可重返社區；至於密切接觸者，他們改為每日做快測，檢疫日數同樣縮短至五天。舉例來說，確診者的隔離首日為十二月五日，如他於八日及九日進行的快測均取得陰性結果，他就可於九日提早完成隔離。

入境快測減至5日

另外，從海外及台灣抵港人士，他們須每日做快測至入境後第五天，所有於十二月二日或之後抵港的人士均受惠於新安排，但抵港當日及翌日的核酸檢測則會繼續維持。目前的社交距離措施及強制口罩令則維持不變，直至本月二十八日。



對於內地將「健康碼」涵蓋範圍收窄，醫務衞生局副局長李夏茵指暫不適合放寬「安心出行」及疫苗通行證。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局是根據現有科學數據決定放寬安排，強調措施不會對社區構成額外風險。醫管局總行政經理李立業表示，政府減少隔離日數有效提高醫院效率，現時未知有多少病人可受惠出院。



旅遊界立法會議員姚柏良認為，縮減檢疫日數對吸引旅客來港的作用不大，指不少過夜旅客通常只會在港逗留三至四天，未能真正受惠。他促請港府放寬「黃碼」限制，容許旅客到食肆堂食，又希望港府積極與內地對接，盡快通關。



另外，疫苗接種方面，即日起十八歲或以上人士可預約打二價疫苗作為第三針。五十歲或以上人士如要打第四針，與第三針需至少相隔三個月，十八歲至四十九歲、出入高風險地方的人士，則必須相隔最少半年才能打第四針。至於第五針，本月十六日早上九時開始接受預約，市民最快同日可接種；院舍長者如欲接種二價疫苗作為第五針，可向院舍反映，當局會盡快安排外展接種服務。