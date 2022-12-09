確診增14373宗 梁振英中招居家隔離

本港新冠疫情尚未見頂，過去一日新增一萬四千三百七十三宗確診個按，創近月新高，再多二十七名患者離世。全國政協副主席梁振英昨日宣佈確診，他過去六日曾到新加坡及柬埔寨公幹，周三回港時在機場核酸檢測結果呈陽性，現正居家隔離，沒有明顯病徵。另外，當局新發現一宗XBB、一宗BF.7，以及五宗BQ.1.1亞系本地個案。



衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去一周，本地平均每日確診數字較對上一周上升約兩成六，安老及殘疾院舍個案升至高位，整體死亡個案亦錄得約一成二的增幅。



隨著確診數字上升，公立醫院壓力持續上升，醫管局總行政經理李立業指目前逾三千二百名病人留醫，每日新增入院人數上升至四百多人，其中約一成九屬安老院舍長者。李說面對流感及新冠疫情的雙重挑戰，醫管局會因應情況調配資源和服務，但坦言聖誕節及農曆新年假期後，公院壓力會再度增加，故他呼籲市民尤其一老一幼，盡快接種流感及新冠疫苗。

