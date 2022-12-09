立法會選委會界別補選批發及零售界選委與候選人交流會

2022年立法會選舉委員會界別補選將於12月18日舉行，爲了讓一眾批發及零售界選委更了解各候選人的背景及政綱，同時讓候選人理解批發零售業界最主要關注的議題，立法會議員邵家輝牽頭與業界於12月7日中午在銅鑼灣特別舉辦一場批發及零售界選委與候選人交流會，出席包括6位候選人黃錦輝、陳永光、何敬康、黃梓謙、尚海龍、李廣宇，及約20名批發及零售界選委。出席的選委就零售行業面對的挑戰，包括0+3防疫政策、免稅優惠政策、人材流失、零售數碼化等議題向候選人表達意見。邵家輝指，很希望可以藉今次見面會的機會，令一眾選委可以和各候選人面對面交流，直接向候選人表達業界現狀及需求，明白各候選人的政綱和理念，從而作出選擇。