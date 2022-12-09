傳統工地數碼轉型 中建香港自行開發 智慧工地管理平台C-SMART 降施工風險 減工地意外

發展局局長甯漢豪（左三）、勞工及福利局副局長何啟明（左二）及建築署副署長李翹彥（右二）在中建香港董事長兼總經理孔祥兆（右三）、常務副總經理黃江（左一）及副總經理張明（右一）陪同下出席「中建香港SMART SAFETY推廣活動」擔任主禮嘉賓，共同推動安全智慧工地文化。

中建香港董事長兼總經理孔祥兆表示：「中建香港作為行業領先者，是次舉辦SMART SAFETY推廣活動，除了展示公司推動建築科技方面的決心和努力外，亦希望提倡本港建造業的安全智慧工地文化。」

SMART SAFETY系統具備預警、即時警報、實時監控等功能，並可利用數據進行安全分析，目前已在將軍澳海水化淡廠、中醫醫院、有機資源回收中心第二期、啟德醫院等多個地盤中應用。

中建香港「幸福工友流動應用程式」已全面啟用，平台以關愛工友為宗旨，將資訊科技融入工友日常工作，協助他們簡化工作流程，為一眾工友建設幸福工作環境和生活。

建造業一直是發展經濟不可或缺的一部分，單計政府未來數年在基本工程的開支已預計每年有超過1000億元，若計及私營項目，整體工程總量將會增至每年約3000億元。在全速提量提質的前提下，建造業亦不能忽視工地的安全，務求做到「工地零意外」。作為建造業領先者之一的中國建築工程(香港)有限公司(下稱中建香港)多年來秉承以人為本的管治理念，致力達致工地零意外，近年更透過自行開發的「C-SMART智慧工地管理平台」，以數碼方式協助保障工友安全和健康。建築工地環境複雜多變，為更有效減低工友面對的風險，政府近年多方面投放資源，落實政策推動建造業安全改革，構建安全工地環境。而在邁向「工業4.0」的建築新時代，中建香港多方面致力達致工地零意外。中建香港日前更於將軍澳百勝角路中醫醫院項目工地舉行「中建香港SMART SAFETY推廣活動」，請來發展局局長甯漢豪、立法會議員陳恒鑌、勞工及福利局副局長何啟明、建築署副署長李翹彥及一眾嘉賓，在中建香港董事長兼總經理孔祥兆陪同下，攜手宣揚「工地零意外」。活動更獲中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部副部長呂峰視像出席支持，線上線下推廣安全智慧工地文化，保障工友們的幸福生活。中建香港董事長兼總經理孔祥兆表示：「中建香港作為行業領先者，是次舉辦SMART SAFETY推廣活動，除了展示公司推動建築科技方面的決心和努力外，亦希望提倡本港建造業的安全智慧工地文化。早前中建香港在香港建造業議會『生命第一』2022大獎及職業安全健康局第23屆『建造業安全大獎』中榮獲佳績，正是對我們建構工地安全文化的鼓勵，肯定公司多年來為保障工友安全和健康的付出。」以科技作未來發展核心之一 引領建築業數碼化甯漢豪致辭時讚揚中建香港多年來在本港積極參建不同種類的工程項目，為香港社會的發展全程投入、貢獻良多，同時積極推動創新，為工友提供關愛及智慧化的安全工作環境。中建香港自行開發「C-SMART智慧工地管理平台」系統，透過先進科技融合九種技術，全面監察及應對潛在的工地安全風險，例如管理人員可利用人工智能(AI)技術監察不安全或危險的行為、進行防火監控、利用擴增實景(AR)技術製作實景圖、以無人機進行實時安全巡查、以無線射頻辨識(RFID)提示工人避免撞擊等。同時，為配合集團實踐國家「十四五」新征程，中建香港特意引進「科技+」為核心戰略之一，並透過創新科技加快公司轉型升級，引領建築工業化潮流。除工地建設外，中建香港亦為工友推出「幸福工友流動應用程式」，以關愛工友為宗旨，將資訊科技融入工友日常工作，協助他們簡化工作流程，為一眾工友建設幸福工作環境和生活。工友可以在應用程式內處理包括電子化工作許可證、安全培訓資料庫及個人安全紀錄管理等電子應用。工友代表黃子運認為，應用程式將資訊科技融入工友日常工作，有助簡化工作流程，鞏固工友們的安全意識，減少工作意外發生的機會。中建香港扎根香港43年，憑藉公司上下力臻完美及持續創新的專業和態度，多年來發揮建造高質素和技術性工程的核心專長。公司會繼續秉持「精築幸福，創領潮流」的品牌理念，以「經營幸福」為核心價值和企業願景，不斷提升工地安全及推廣安全管理文化，為工友打造安全而幸福的工作環境。(專輯)