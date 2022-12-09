﻿緩衝器鬆脫險釀甩卡 港鐵大檢查防事故重演﻿

■港鐵再次就將軍澳線列車車卡故障事件致歉。

港鐵將軍澳線一列車車卡接駁位周一發生故障，港鐵昨向政府提交初步報告，相信列車間一個緩衝器故障鬆開，導致列車通道被拉長，從而啟動保護裝置，令列車被煞停。港鐵強調，當時車鈎仍緊扣，列車並無「甩卡」偏離路軌，會與供應商從列車運作、物料、維修及環境等深入調查肇因，兩個月內再交詳細報告。此外，港鐵開始對列車同類裝置進行大檢查，強調現時行駛列車的同類裝置安全。港鐵車務總監李家潤在記者會表示，據初步調查，涉事將軍澳線一列往北角方向的列車，預備駛入將軍澳站時，第六及七卡車廂間車鈎裝置內一個緩衝器故障鬆開，導致車間通道拉長，從而啟動保護裝置，煞停列車。被問及涉事列車是否「甩卡」，李回應指，車間通道的車鈎仍然緊扣，列車並無偏離路軌。他續指，網上流傳一張圖片，顯示涉事兩節列車已分開，其實是工程人員拆開了列車檢查組件，強調列車並非「甩卡」。他指，港鐵會與歐洲供應商，從幾方面深入研究緩衝器故障的原因，包括列車運作、物料、組裝過程、維修及環境因素等。供應商代表前晚亦已抵港。而事故發生後，港鐵根據供應商建議，開始對列車的同類裝置大檢查。供應商已確認，現時行駛列車的同類裝置運作安全。他透露，緩衝器等組件非常獨特，因此一直交給供應商維修。此外，港鐵會在兩個月內會向政府提交詳細檢查報告。此外，事故發生後，港鐵已即時啟動應變程序，安排約一千五百名乘客從車頭出口斜道下車，有秩序步行至將軍澳站月台；港鐵亦安排二百五十程免費接駁巴士，接載約一萬五千名乘客，並派出一百八十名員工沿線協助乘客。列車其後駛離現場，於在下午十二點半左右恢復服務。港鐵再次就事件致歉。