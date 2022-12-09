任睇No.1
  • 18º
  • 76%
  • 2022年12月9日 星期五
熱門： 世界盃2022綠置居鄭裕玲口罩令工展會

日報新聞 > 港聞

杜指中段升264點

2022-12-09 列印
Previous Next

杜指中段報三三八六二點，升二百六十四點；納指則報一一○九○點，升一百三十一點。滙控美國預託證券價格見四十七點○四港元，升零點○一港元；騰訊則見三百一十七點五四港元，跌零點一四港元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd