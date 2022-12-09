第四屆「香港出版雙年獎」正式啟動 新增獎項涵蓋範圍更廣 表揚本地優秀出版作品及團隊

￭香港特別行政區政府「創意香港」總監曾昭學呼籲出版社踴躍參與第四屆「香港出版雙年獎」。

￭體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛, JP認為出版界是提高社會文化發展的重要推動力。

￭「香港出版雙年獎」項目籌委會主席李家駒博士, BBS, JP對雙年獎寄予厚望。

￭「香港出版雙年獎」項目籌委會執行主席尹惠玲認為獎項能吸引新人入行。

￭第二屆雙年獎「優秀編輯獎」得主林雪伶分享獲獎裨益。

￭上屆雙年獎「市場策劃獎」評審麥嘉隆分享書籍成功吸引讀者的要訣。

「香港出版雙年獎」(下稱雙年獎) 由香港出版學會主辦、香港特別行政區政府「創意香港」(下稱「創意香港」) 作為主要贊助機構，自2016年起每兩年舉辦一次，旨在為行業設立具公信力、認受性、權威性與有價值的出版獎項，表揚本地傑出的出版作品、團隊及出版社。今年雙年獎踏入第四屆，大會繼續優化獎項內容，以嘉許更多表現卓越的出版團隊及新晉從業員。今屆雙年獎的啟動禮特別邀請了「創意香港」總監曾昭學為主禮嘉賓，並邀請了體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛, JP出席及致辭。其他主要嘉賓包括「香港出版雙年獎」項目籌委會主席李家駒博士, BBS, JP、「香港出版雙年獎」項目籌委會執行主席尹惠玲等。「創意香港」總監曾昭學在啟動禮上感謝香港出版學會再次舉辦雙年獎，並呼籲業界踴躍報名。他指出雙年獎成功為香港出版界建立了一個以公平、公正和專業著稱，並且深受華文出版界重視的獎項品牌，為了進一步提升雙年獎在香港以外的品牌知名度，「創意香港」資助業界在外地書展設立的香港館，會展出雙年獎的得獎作品，同時資助雙年獎與廣東省不同城市及澳門的書店合作，展銷得獎圖書，並推出針對內地市場的數碼廣告宣傳，為香港出版的好書尋找讀者。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛, JP在啟動禮上表示：「出版界是文化創意產業重要的組成部分，是提高社會文化發展的重要推動力。新一屆《行政長官施政報告》表明重視文化發展，希望香港能成為中外文化藝術交流中心。期望雙年獎能繼續提升出版業界的水平，並希望政府能更大力支持及認可出版界的努力。」以三項堅持成就三大目標「香港出版雙年獎」項目籌委會主席李家駒博士, BBS, JP指出，今年按圖書分類設立十個獎項類別，繼續反映出版種類多元化，當中電子出版類別涵蓋的範圍更廣，從過往有電子書和多媒體應用，擴展至包含有聲書、手機應用程式、網站等，希望呈現電子出版的發展趨勢，鼓勵更多優秀中文作品參選，引起更多關注：「現今獲取知識的方法已改變，經營模式亦與過往不同，出版業若要在這些挑戰中持續發展，便需要三項堅持：出版就是力量、創意就是核心、人才就是關鍵。雙年獎已發展成一個權威的獎項，備受業界認同，我們希望將雙年獎提升成為華文出版圈中具聲譽的品牌，協助香港的出版業，達至凝塑品牌、高舉創意、重視傳承三大目標。」鼓勵年輕人入行 從雙年獎走向境外今屆十個獎項類別包括文學及小說、藝術及設計、社會科學、商業及管理、生活及科普、心理勵志、語文學習、兒童及青少年、圖文書及電子出版，由來自兩岸三地的專家及學者組成評審團，在公平公正的準則下選出高認受性的作品。此外，今屆雙年獎在原有的四大特別獎項之上增設了三大獎項，分別是「新晉編輯獎」、「出版社大獎」及「新晉出版社大獎」。「香港出版雙年獎」項目籌委會執行主席尹惠玲分享了甄選的程序與今屆新增獎項的特色：「大會每一屆加入的新獎項旨在表揚出版業界不同專業範疇，因為這些都是一本書籍能否成功的關鍵。」隨著讀者閱讀習慣改變，出版社亦須追上時代而作出轉變。尹惠玲表示，出版業若能對應市場的需要，透過新媒體製作更多的知識內容，以讀者能接受的方式和渠道來呈現好的作品，就能令出版業繼續繁榮發展。香港各行各業都出現爭奪人才的情況，出版業也不例外。要留住人才，其中一個有效方法，便是表揚他們的努力。尹惠玲認為年輕人的創意澎湃，新出版社比較敢於嘗試：「我們要告訴年輕的編輯和團隊，他們的優秀作品同樣會得到認同，亦會有機會與業界和公眾交流。透過獎項亦可以讓公眾對中文出版行業有進一步認識，提升公眾對出版業的認知及形象，令得獎者和團隊的榮譽感提升。」今屆雙年獎的得獎作品將獲發「得獎作品標籤」，並在明年香港書展的「香港出版雙年獎」展位、港九新界公共圖書館及各大書店作巡迴展示。得獎者亦有機會獲邀請出席不同機構舉辦的講座、分享會及工作坊，分享感受及體驗，促進交流。尹惠玲表示：「今屆新設粵港澳大灣區書店巡迴展銷，獲獎作品有機會於內地及澳門書店內展銷，又會參與針對內地市場的數碼廣告宣傳活動，讓更多內地讀者認識，並可以透過電商或其他銷售渠道接觸、拓展內地市場，如開發有聲書、課程等，迎合內地『聽書』的熱潮。」為目標讀者建立交流空間於上屆雙年獎中擔任「市場策劃獎」評審之一的麥嘉隆在同一活動上分享了出版業市場營銷的轉變：「出版社過往依靠單向的渠道向讀者宣傳，隨著科技發展，分享的媒介也從文字為主到現時不同的社交媒體，例如Facebook、Discord、Clubhouse等平台，與消費者建立網上社群，直接交流想法，作者接收讀者的回饋後，亦會受到啟發而繼續創作故事。」麥嘉隆亦給予報名者一點建議：「出版物有好的內容、設計和排版並不足夠，現今的社交媒體發達，分散了讀者花在閱讀的時間，故要吸引讀者的興趣，一些出乎意料的技巧便很重要。另外，出版社亦要對書籍的核心目標群十分清晰，在選擇宣傳媒體和訊息時，要切合所需，推廣書籍才能成功。」得獎感言：編輯以最小的成本發揮團隊最大的優勢在第二屆雙年獎中憑《香港失物認領處──100個城市印記 to be found》獲得「優秀編輯獎」的林雪伶出席今屆雙年獎啟動禮時定義優秀編輯，她認為是能拉近讀者與作者之間的距離，並以最小的成本發揮整個團隊最大的優勢。林雪伶亦表示得獎對她助益很大：「獲得業內人士的認同是一個很大的鼓舞。對於往後認識的新作者及出版界其他前輩，亦能給予他們多一份信心，讓他們願意放手讓我們去處理編輯事宜，發揮一加一等於三的優勢。」有意參選第四屆「香港出版雙年獎」的出版社可到官方網站www.hkpba.org的登記系統上報名，亦可在網站下載報名表格，填寫後透過電郵遞交至項目執行機構，截止報名時間為2023年1月6日晚上11時59分。免責聲明：香港特別行政區政府僅為本項目提供資助，除此之外並無參與項目。在本刊物／活動內（或由項目小組成員）表達的任何意見、研究成果、結論或建議，均不代表香港特別行政區政府、文化體育及旅遊局、創意香港、創意智優計劃秘書處或創意智優計劃審核委員會的觀點。（資料由客戶提供）