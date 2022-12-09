工展會逾860個攤位今開鑼

為期二十四天的工展會今日在維園開鑼，場內逾八百六十個戶外攤位，推出數百項優惠。廠商會會長史立德指八達通第三期消費劵即將發放，相信能刺激消費，並期望大會今年能錄得逾十億元的生意額。



為配合市民使用電子支付工具及消費券，幾乎所有參展商都有安裝電子支付裝備，例如支付寶、微信支付和八達通等。有海味參展商推出每日限量二十份的一蚊金之寶紅燒元貝吉品鮑，或一蚊干貝櫻花蝦XO醫；主管雷女士指往年有不少市民購買一蚊鮑魚後會再回購，對今年銷情感到樂觀，期望生意額有兩至三成增幅。



今屆工展會的人數上限為一萬五千人，廠商會副會長兼展覽服務公司主席施榮恆預計，周末及聖誕節假期或會有人流爆滿情況出現。