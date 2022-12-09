港區全國人大代表選舉 42人爭36席位

第十四屆港區全國人大代表選舉下周四舉行，提名期在上周三結束。選舉會議主席團昨日舉行第二次會議，宣佈四十二人獲確認為候選人，角逐三十六個人大代表席位。



主席團常務主席、行政長官李家超表示，提名期內共有一千二百一十五名選舉會議成員提名候選人，而四十七名領取參選人登記表的人士中，有四十二人送交了登記表，主席團確認全部人符合參選資格。



擔任新聞發言人的《基本法》委員會副主任譚惠珠被問及持英國國民（海外）護照（即BNO）可否參選，她重申，凡具有中國血統的香港居民出生在中國領土，包括香港及其他符合國籍法規定具中國國籍者，不論是否持有外國護照或旅遊證件，都視為中國公民，可以參選。