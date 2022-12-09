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七旬老婦識破騙案 警拘23歲騙徒

2022-12-09 列印
■老婦其後稱要改往柴灣交收保釋金，警方展開埋伏行動。
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醒目長者智破圈套協助警方破案！一名七十六歲老婦前日接獲來電，對方聲稱是其兒子因犯案被扣查，要求她代繳十萬元保釋金。騙徒指示老婦前往紅磡交收現金，地點卻非聲稱其兒子被扣留的觀塘警署。老婦頓感可疑與兒子聯絡，因而揭發騙案，同日下午約一時報警。

老婦其後稱要改往柴灣交收保釋金，警方展開埋伏行動，同日下午約三時在柴灣拘捕一名二十三歲姓何男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。調查不排除會有更多人被捕。
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