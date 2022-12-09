老婦其後稱要改往柴灣交收保釋金，警方展開埋伏行動，同日下午約三時在柴灣拘捕一名二十三歲姓何男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。調查不排除會有更多人被捕。
七旬老婦識破騙案 警拘23歲騙徒
老婦其後稱要改往柴灣交收保釋金，警方展開埋伏行動，同日下午約三時在柴灣拘捕一名二十三歲姓何男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，被扣留調查。案件交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進。調查不排除會有更多人被捕。
譚耀宗冀新春前與內地免檢疫通關
內地日前再推出「新十條」優化防疫措施，全國人大常委譚耀宗期望農曆新年前，香港與內地能逐步免檢疫通關，料屆時未有需要實行逆向隔離。而深圳健康驛站名額今日起由一千個增加至兩千個。譚耀宗昨指有信心對港人入境...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
習近平︰與沙特建戰略夥伴關係
國家主席習近平正於沙特阿拉伯展開訪問行程。他於當地媒體發表署名文章，強調此行目的是發揚光大中阿、中海、中沙傳統友好，開啟中國同阿拉伯世界關係新時代，推動中沙全面戰略夥伴關係再創新高。習近平指，中國和阿...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
強調俄將利用一切手段衞國 普京指核戰風險上升
俄羅斯總統普京稱烏克蘭爆發核戰的風險上升，但他強調俄羅斯是理智的，以及明白使用核武會帶來甚麼後果，因此不會隨意使用，僅視此為防衞手段和威懾力量。普京周三出席公民社會及人權委員會會議時發表演說，提及有關...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
新盤餘貨頻錄連環成交
新盤交投未算熾熱，不少貨尾盤密現成交，新地旗下兩盤包括天水圍Wetland Seasons Bay第2期，以及元朗錦田北PARK YOHO Bologna昨日連錄成交，單日套現近2100萬。其中，We...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
防疫鬆綁復常股炒上 恒指高開高收635點
市場憧憬港府放寬防疫措施及中港通關，刺激科網股及復常概念股急升。恒指昨日高開150點後節節向上，曾飆707點，高見19521點，最終收報19450點，升635點；國指收報6666點，升233點；科指收...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
9鋒將空群而出 森巴旋風反「克」
巴西是本屆卡塔爾世界盃唯一用盡廿六人的球隊，九名鋒將輪流披甲，其中四人已有入球或助攻。該隊今晚八強於教育城球場鬥克羅地亞，一於先派尼馬、雲尼斯奧斯祖利亞和李察利臣三大攻擊手強攻，末段再用其他鋒將接力圍...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
《膠戰》鐵粉Asha合作完冇晒幻想 Jeffrey講廢話驚訝德斌識笑相逢恨晚
Jeffrey（魏浚笙）和Asha（徐㴓喬）在新劇《百萬同居計劃》首度合作，劇中Jeffrey狂追Asha，見親面都會示愛，相當癡纏。本是《膠戰》鐵粉的Asha承認跟Jeffrey合作後冇晒幻想，仲大...
2022-12-09
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李一飄 - 防疫調控互動 兩地邁向復常｜社論
內地日前發佈新十條，進一步放寬新冠病毒病防疫措施規定，其中包括首次將強制集中隔離改為具備條件許可居家隔離；並要求不得採取各種形式的臨時封控、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼等，顯示內地...
2022-12-09
- 統籌：香港中文大學EMBA課程 - 崔永昌善待員工及合作夥伴成致勝關鍵｜商識滿天下
- 莊太量 - 在大場合要做好自己角色 而不是做自己｜太量微觀
- 林國誠 - 全身不壞｜五里山
- Jacky哥 - 投資千萬新項目 同步低調回饋社會 昂坪360持續振興香港旅遊業｜企業會客室
- 袁少林 - 流感來襲 公院病房又成重災區｜聯盟之聲
- 星購JETBUY - 【派對交換禮物之選】聖誕折上折大優惠｜星購JETBUY 生活新維度
- 林恩 - 復常股熱炒 銀娛吼「29145」｜窩輪熱炒特區
- 郭家耀 - 冠君估值有望回升｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 朱紅 - 恒指反彈 追「64795」牛｜窩輪熱炒特區
- 伍禮賢 - 中國中免逢低佈局｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
何澤堯梁家俊雙季軍 呂健威做練馬師王 馬昆蘇兆輝 騎師賽雙冠軍
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6