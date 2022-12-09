﻿港大會計數據分析 迎數碼時代增競爭力﻿

■港大入學事務部招生主任吳梓杰表示，兩個新課程都需要面試，提醒同學留意電郵。

大學聯招申請已經開始，由本月九日至明年五月三十一日，同學亦可付費更新課程選擇，以揀選最合適的課程。港大下學年將新開辦「工商管理學學士（會計數據分析）」課程，培養專業會計師之餘，亦讓學生具備數據分析能力；另外，「理學士（言語及聽覺科學）」將改名為「理學士（言語及語言病理學）」，凸顯其專業性及所培訓的人才。採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供、星島圖片庫因應社會對創科和大數據專才的需求，香港大學近年在不同學院的課程，引入數碼科技和大數據的元素，讓學生及早裝備自己。在二三學年，港大將新開辦「工商管理學學士（會計數據分析）」課程，讓專業會計師，也具備數據分析的能力。港大入學事務部招生主任吳梓杰表示，二二學年的JS6781為「工商管理學學士/工商管理學學士（會計及財務）」課程，但二三學年的JS6781，則新增會計數據分析元素，改為「工商管理學學士（會計及財務）/工商管理學學士（會計數據分析）」。掌握編程數碼經濟知識「工商管理學學士（會計及財務）/工商管理學學士（會計數據分析）」共用同一個課程編號，同學在課程開始前，須決定修讀哪個課程。吳梓杰表示，「工商管理學學士（會計及財務）」提供會計及財務範疇的專業知識，為同學日後晉升管理層作裝備。至於「工商管理學學士（會計數據分析）」課程，除了教授會計專業知識外，課程亦會教授數據分析、數據挖掘、程式編寫，以及數碼經濟等方面知識，以增加同學在全球數碼化環境下的競爭力。粵語言語治療兼學心理另外，JS6157課程本為「理學士（言語及聽覺科學）」，下學年將改名為「理學士（言語及語言病理學）」，以凸顯其專業性及所培訓的人才。吳梓杰表示，該課程是培訓臨牀言語治療師，修讀期為五年，學習內容涵蓋言語溝通、吞嚥發展，治療對象包括兒童至老人，除了醫學，還有心理學、英語及廣東話的語言學等等。「課程以問題為本的模式，同學在課堂上會有討論。課程的第三至五年，同學有機會在機構或醫院實習，合共超過三百小時的臨牀實習，而同學畢業前亦有專題研習。」吳梓杰補充，該課程着重廣東話的言語治療，所以修讀該課程的學生，必須懂得說流利的廣東話。須面試 注意入學要求吳梓杰提醒同學，該兩個課程都設有面試，若報讀該兩個課程，記得留意電郵通知；另外，兩個課程對文憑試個別科目成績有特定要求，其中「工商管理學學士（會計數據分析）」要求申請人的英文科達「4級」，而數學科則需「3級」；另外，「理學士（言語及語言病理學）」則要求申請人的英文科達「4級」，他提醒同學要留意入學要求。