港首間導盲犬訓練學校開幕

香港有望培育本地「小Q」，位於打鼓嶺蓮麻坑路、全港首間導盲犬訓練學校昨日開幕，中心期望未來三年能培育五十隻導盲犬投入服務。



學校佔地約二萬四千五百平方呎，設有各種訓練環境，包括模擬實際街道的場景，如紅綠燈、行人天橋等，讓導盲犬及視障人士可在貼近真實環境下安全地接受訓練。學校另設導盲犬繁殖區，初生的導盲犬會留在育嬰室由專人照顧；校舍還有游泳水療設施，供狗隻放鬆身心且鍛煉髖關節。



學校現時有四名訓練員，有十隻導盲犬受訓。中心總幹事張家瑋表示，本港對導盲犬的保障未如周邊地區理想，他期望學校的落成，能積極為本地導盲犬爭取法定地位，保障牠們在戶外訓練及執勤時的權利，同時加深大眾對導盲犬的認識，讓服務更普及。

