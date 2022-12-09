■教育局數據顯示，二一／二二學年有一萬八千名香港學生住在內地，當中約一半是小學生。

千日疫情，中港封關，受影響的還有一批跨境學童。《星島日報》報道，二○年初疫情擴散後停課，網課成為新常態，有跨境生發現上網課難集中精神，決定回港就學，平日住在學校附設的宿舍，假日寄居元朗貨場鐵皮屋，春天潮濕，冬天苦寒。他雖渴望回家，但鑑於隔離政策等因素，便留港學習。過去兩年半，眼見多名同學不適應網課致成績下滑，紛紛退學，他慶幸當日做對決定，亦如願升上高中，逐步實現理科夢。他想念父母，更惦記一手養育他的外婆，「盼望早日通關，可以親身回鄉跟外婆親口說聲『新年快樂』。」十五歲的阿峰，現在上水一間中學讀中四。他首次來港是一九年九月，當時他來港讀中一，寄住深圳親友的家，每日穿梭中港上課，惟至二○年一月底的農曆年廿九後，一切有所改變。那年新年，他身處高州鄉間準備高高興興過新春，豈料本港爆出首宗新冠肺炎確診個案，其後教育局宣佈停止面授課。疫情嚴峻，加上學校實施網課，他留在家鄉生活，無奈鄉間網絡接收欠佳，導致上網課時畫面經常中斷，嚴重影響學習情緒。為了學業，他選擇與父母分離，獨自於二○年五月底疫情稍為緩和時返港。鄉間網絡欠佳 網課常中斷阿峰當時獲校方安排入住校內宿舍，不過周六及周日學校假期卻無住處，徬徨之際，在元朗鄉郊經營貨場的親友伸出援手，讓他免費入住鐵皮屋宿舍。那年六月的期終考試，他一直憂心忡忡，當時老師監考兵分兩路，除了安排他及其他同學在課室應考，另安排多名身在內地的同學參加網上考試。身處內地同學須設手機直播拍攝整個應考情況，老師全程對着熒幕監察。可是，曾有同學因網絡接收不穩致畫面中斷，結果考卷不獲評分。至於阿峰順利升讀中二。過去兩年半，他未再踏足內地，他稱二○年暑假曾計劃返家鄉，但兩地防疫措施嚴格令他卻步。他指若回鄉先要在深圳隔離七天，返鄉後再隔離七天，計及回港後需隔離十四天，四十天的假期便要隔離二十八天，而且內地隔離酒店費用昂貴，為省錢決定留在香港。之後的兩個暑假，他安心在貨場的鐵皮屋溫習。該處的鐵皮屋由貨櫃改裝，內有多張碌架牀，阿峰佔用其中一張，雖然環境簡陋，但住在這裏的中港司機亦對這位小弟弟愛護有加，煮食都預他一份。今年上半年第五波疫情大爆發，三月單日錄得新增五萬多宗確診個案，阿峰的學校也先後有多名學生和校工染疫，學校數度停課。但他仍要為校內考試準備，天氣濕冷，加上沉重考試壓力，令他患上嚴重濕疹，手腳長滿水泡，痕癢難當。他不慎抓破部份水泡流膿，更曾多次在熟睡中痛醒。中港分隔的獨居生活讓阿峰成長，他自言最大收穫是學懂自律。現時他如願升讀中四，並成功修讀心儀的化學、物理及生物科，繼續邁向他從事藥劑和科研工作的夢想。不過，當年一同入學的十多名跨境學生中，已有半數退學。他慨歎，那些同學自二○年農曆新年假期後留在內地，大多不適應網課，但即使想來港生活，亦因無親友收留而「作罷」。盼回鄉與外婆說新年快樂阿峰的爸爸是商販，媽媽在飯堂工作，跟父母視像通話，聊聊生活趣事，說說學習困難。如今通關復常，成了家長和學童最宏大又最簡單的心願。近日內地雖放寬防疫措施，但通關仍無期，過去的兩次農曆新年假期，阿峰都未有回鄉，只靠視像通話跟父母拜年，他說現時最牽掛的是從小養育他成人的外婆，他說視像拜年始終不及親身祝賀來得親切及有誠意，「盼望早日通關，可以回鄉跟外婆親口說句『新年快樂』。」