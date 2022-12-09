「金鎗六十」3度代表港角逐香港一哩錦標

香港馬王「金鎗六十」（見圖）奪獎無數，將會在周日（十一日）出戰在沙田馬場舉行的浪琴香港國際賽事，牠會第三度代表香港角逐一級賽浪琴香港一哩錦標（一千六百米），跟來自日本、澳洲與本地的佳駟一較高下，力爭追平前香港馬王「好爸爸」在此賽三連勝的紀錄，以更上一層樓。



由呂健威訓練、何澤堯策騎的兩屆香港馬王「金鎗六十」勢是賽事的焦點，練馬師呂健威表示：「『金鎗六十』是一匹很有鬥心的馬，永不言敗，每次出賽也會全力以赴。」由於香港放寬入境防疫措施，更多海外賽駒來港參賽，其中日本隊更是有備而來，呂健威指「那要比併後才能分出高下。」



騎師何澤堯指無懼挑戰，「我騎着這匹馬王，牠本身已經給予我們很大的信心，但我們臨場也會審慎應對。」浪琴香港國際賽事被喻為「世界草地錦標大賽日」，同日上演四場一級賽，總獎金高達一億一千萬港元。