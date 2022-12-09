懷疑感染HIV大件事 有藥可控可預防少惶恐

自1981年出現第一宗後天免疫力缺乏症（愛滋病，AIDS）病例起，逾40年來人們對這種可怕病症的認知雖加深不少，但仍存在不少誤解，甚至有人會時不時懷疑自己感染HIV，又或真的感染HIV後不知所措、惶惶終日。事實上，感染HIV早已有藥可控制，甚至可預防，AIDS早已不是絕症的代名詞。



坊間對HIV的最大誤解之一，便是將某一族群打上感染HIV高危標籤。感染及傳染病科陳文俊醫生強調，感染HIV並非以種族、膚色、社會地位、職業、性別等來衡量，亦沒有某類人特別容易感染HIV的說法。「進行某些高風險行為，受HIV感染的機會才會增加。」陳醫生解釋，HIV主要透過體液如血液、精液等傳播，所以不安全的性行為（例如肛交、性伴侶多）、與他人共用針筒針咀注射毒品等，便屬於高風險行為，即使體液內HIV含量低同樣可傳染他人。建議持續上述高風險行為的人士，至少每6至12個月作定期檢測。



愈早確診治理病發機會愈低



假如進行高風險行為後懷疑自己感染HIV，應盡早接受HIV抗體測試，愈早確診、愈早治理，AIDS病發的機會愈低，治療效果亦會更理想。政府衞生署及坊間不少機構均有提供愛滋病測試、診治或護理服務；確認後符合資格人士可前往政府愛滋病診所就診，亦可選擇由家庭醫生安排檢測及治療。



「謹記一點，千萬別嘗試藉著紅十字會捐血服務作愛滋病測試。」陳文俊醫生表示，愛滋病病毒入侵人體後免疫系統會產生抗體，HIV抗體測試便是檢驗血液內是否帶有抗體。大部分人感染HIV後2至8星期會產生足夠抗體讓測試呈陽性反應，但小部分需時長達3個月，這期間便稱為「空窗期」，期內接受抗體測試可能呈陰性結果，亦能傳染HIV予他人。



事前、事後丸可預防感染



根據HIV的感染途徑仍有方法預防，包括保持個人衛生、拒絕毒品/不安全性行為、小心處理血液/體液或污染物品等。陳文俊醫生指現時已有藥物可預防AIDS，包括暴露前預防性投藥（PrEP，又稱事前丸）及暴露後預防性投藥（PEP，又稱事後丸）。PrEP只適用於非HIV感染者，服用人士須按照醫生指示服用藥物，達致預防HIV感染效果，PrEP包含2種治療HIV感染的藥物，服用前必須進行HIV及肝腎功能檢測，排除因為已受感染後服用卻產生抗藥性的風險。



至於PEP，其療程目的是減低高危性行為或共用針筒針頭後感染HIV的風險，須在高危性行為後72小時內根據醫生指示開始服用，經過28日定時定量服藥，成效能達90%以上，愈早開始療程阻斷機會愈大。無論PEP或PrEP副作用都不多，但均須經醫生處方才能使用。



政府對愛滋病患者支援充足

■ 衞生署特別預防計劃「愛滋病自我檢測」：作初步篩查，可讓懷疑自己受HIV感染的人自在方便地大概知道感染狀況。

■ 衞生署愛滋熱線2780 2211：護士輔導員可安排預約免費、不記名、保密的個人輔導及愛滋病病毒抗體測試。

■ 衛生署轄下6間社會衞生科診所：提供各項性病檢查、治療與輔導。

■ 衞生署綜合治療中心、伊利沙伯醫院特別內科及瑪嘉烈醫院特別內科：提供愛滋病治療及護理服務。