院舍疫境「閉環式管理」 長者多「凍位」申延後入住

■安老事務委員會委員兼安老院營運者李輝形容，安老業界正處於「冰河時期」。

安老業寒冬三年，長者也不好過。《星島日報》報道，疫下院舍採取「閉環式管理」，家屬無法探望，加上長者須符合「疫苗通行證」的要求，有前線社工反映，不少長者即使輪候到政府津助院舍宿位，也選擇延後入住；也有長者選擇申請轉為「非活躍」個案，暫時抽離輪候隊伍，以「凍結」排位，恐令日後新申請長者的輪候時間大增。另一邊廂，第五波疫情導致逾萬名長者離世，但院舍輪候時間卻與以往相近，有業內人士認為情況異常，質疑社會福利署人手不足，延誤編排，促請相關部門梳理「有位無人住」的情況。夫婦晚年雙雙罹患癌症，希望相伴入住俗稱「夫婦房」的雙人宿位，無奈於社會福利署的「資助長期護理服務中央輪候冊」留名將近七個年頭，仍然未獲派心儀院舍。據了解，兩位長者早於一五年申請輪候，至二○年五月才首次收到入宿通知，可是礙於疫情關係，所分派院舍的「夫婦房」，被轉為用作隔離密切接觸者的「隔離房」，兩人遂在社工寫信協助下，延後入住申請。未料疫情持續將近三年，一直未有「夫婦房」空缺，夫婦最終在今年初再收到入宿通知時，申請轉為「非活躍」個案。轉「非活躍」個案續升簡單而言，若輪候申請個案轉為「非活躍」狀態，並不會被安排入住院舍，但日後向社署要求恢復為「活躍」個案時，可按原本的申請日期排隊，不用重新輪候。根據社署提供的數字，過去五年被列作「非活躍」個案的輪候資助宿位長者人數持續上升，安老事務委員會委員兼安老院營運者李輝亦留意到該情況，「一旦長者入住院舍就無法探訪，家屬希望疫情穩定再入宿，結果不斷推遲。」按目前機制，長者若拒絕入住被分派的宿位，需要重新輪候，若要延後入宿，或希望更改選項，則需要社工撰信「求情」。此外，因為防疫限制而取消住院，把長者接回家的個案也非少數，李輝說，「每家院舍都有接近百分之二至三的個案退宿。」她指每當有院舍爆疫，或是長者曾經入院，都會有家人詢問「可否暫時退宿」，無奈政府有既定程序，無法「留位」。同時，有輪候到院舍的長者因為拒絕接種疫苗，未符合疫苗通行證標準，只好轉為「非活躍」個案。李輝形容安老業界正處於「冰河時期」，以往不論是資助院舍、買位院舍，甚至非政府組織（NGO）營辦的安老院舍，入住率都高達八成，惟現在大多院舍入住率只有六成半至七成，可見供求分配不均。逾萬名長者離世 輪候時間未減據了解，長者在正式入住院舍前都會再作身體狀況評估，確保院舍能夠提供適切的照顧。李輝指，疫下長者身體狀況變化較往常快，或因而加長院舍輪候時間。當長者身體變弱，所需要的宿位級別不同，就要重新配對。可是，隨着轉為「非活躍」個案及延後入宿的長者人數上升，再加上第五波疫情有逾萬名長者離世，理應能夠稍微縮減院舍輪候時間，現實卻未似預期。據社署公佈數字，去年十二月至今年十月的護理安老宿位平均輪候時間，一直徘徊在十八至二十一個月不等，只有四月單月跌至十四個月的水平。社署指資助宿位的平均輪候時間會受到許多不同因素影響，包括服務名額、輪候服務人數，以及申請人對編配的院舍是否有特定要求等。有業內人士認為排隊的「活躍」個案變少了，短期內應會加快輪候，質疑社署人手不足未能應付宿位編排。香港安老及復康服務聯會主席李伯英直言，不論「居家安老」或院舍服務都被「凍結」，「人手問題加上疫情影響，所有服務都『卡住了』，只能提供有限服務。」他說長期依賴輸入內地勞工也非良策，建議政府考慮加快「補充勞工計劃」的申請期，並在人力資源方面下工夫。