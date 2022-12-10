旅遊業好消息 疫鎖三年再起航首艘國際郵輪回港

■旅遊業界表示，今次高質素郵輪來港倘順利，相信可吸引其他郵輪公司加快來港。

■五星級郵輪，主要做高消費力客源。

疫情近三年，終再有郵輪以香港作航點。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的銀靈號，將於明年一月十八日抵港，停泊尖沙咀海運碼頭並於翌日啟航往新加坡，為近三年來第一艘接載境外遊客訪港，以及首個於香港出發的國際郵輪航次。負責今次航線代售的旅行社指政府放寬檢疫措施，令郵輪公司毋須擔心有機會取消行程。旅遊業界認為是好消息，但要更多郵輪公司回港，關鍵在能否與內地恢復通關。銀靈號明年一月五日由新加坡出發，途經蘇梅島、林查班、胡志明市等地，並於十八日抵港，人均船費四萬一千多元起。而該船在海運碼頭停泊一日後會再啟程，途經越南峴港及下龍灣等地，再往新加坡，十日人均船費三萬三千多元起。之後該船會在二月中及二月底再抵港。至於旅客來港後的檢疫要求，金怡假期則指郵輪公司仍與港府商討。泊海運碼頭 再遊越南星洲金怡假期執行董事葉揚輝向本報指出，自港府放寬「0+3」抵港檢疫政策後，每日都有不少人查詢郵輪航線，當中八成人希望能乘坐郵輪離港或抵港。他又指今次銀靈號訪港行程一早訂定，認為今次有高質素郵輪來港十分難得，若今次順利，相信可吸引其他郵輪公司加快來港。他指其他郵輪公司仍正觀望來港可能性，期望政府盡快放寬入境檢疫措施，令本港重新成為亞洲郵輪航線其中一個停泊點。業界怨放寬防疫太遲旅遊界立法會議員姚柏良向本報指，今次是近三年來首次再有外國郵輪客來港，認為是好消息，但政府太遲放寬，因為皇家加勒比集團一直希望吸引大中華市場，但因防疫限制未能於今年第四季回港。據他了解，其他郵輪公司會否回港，相信能否與內地通關仍是主要因素。旅遊達人項明生指銀海為五星級郵輪，主要做高消費力客源，他曾兩次乘搭銀海旗下郵輪，雖然設施不及其他大船多，但服務質素十分好，曾有船員為他熨衫大感難忘，故有興趣登船。