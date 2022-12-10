盧寵茂稱不可盲隨內地取消使用 ﻿李夏茵：安心出行及疫苗通終會廢除﻿

港府昨日起實施新的隔離檢疫安排，但維持「安心出行」及「疫苗通行證」遭質疑成效。醫務衛生局副局長李夏茵承認已少利用「安心出行」追蹤，直指終有一日毋須再使用，只是時間問題。



內地逐步放寬防疫，民眾進入一般場所毋須再掃「健康碼」。李夏茵昨在電台節目表示，不應直接比較防疫政策，因為防疫屏障不同，但亦指可以參考內地做法，香港已踏上復常路，無論是「安心出行」抑或「疫苗通行證」，終有一日都不會再用，「問題係何時」。她又承認當局已甚少利用「安心出行」作追蹤，局方會將社會意見「記錄在案」，檢討是否繼續沿用，並會適時取消效用不大的政策。



醫務衛生局局長盧寵茂昨在立法會，遭多名議員問及本港能否跟隨內地取消「安心出行」，或縮少其適用範圍，他強調「健康碼」和「安心出行」是兩回事，港府不能盲隨內地的防疫政策，並否認繼續使用「安心出行」與心理關口有關，僅稱會「暫時維持，適時調整」。



至於兩地通關安排，盧寵茂指內地目前只調整「內控」政策，未涉調整境外措施，「講通關暫時唔係一個話題」；他稱港府會極力爭取增加健康驛站名額，但名額由內地設定，能否再增加要視乎內地疫情發展。此外，盧在九月曾發文，強調新冠病毒絕非流感，更多次就此事與專家隔空駁火；但近日央視引述內地專家，指可將Omicron變異病毒當成是感冒一樣對待。被問到他的最新看法，他重申，新冠與感冒是完全不同的病毒，即使兩者的病死率接近，但毫無疑問，新冠病毒傳播力「強好多」。