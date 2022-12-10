任睇No.1
  • 16º
  • 69%
  • 2022年12月10日 星期六
熱門： 世界盃2022綠置居鄭裕玲口罩令工展會

日報新聞 > 港聞

會展3年來首辦 實體大型會議

2022-12-10 列印
■香港展覽業受疫情影響三年，近日終見曙光。
Previous Next

新冠疫情三年以來影響香港展覽業，近日終見曙光。一連四天的「第24屆亞太風濕病協會聯盟大會」（「APLAR 2022」）昨在香港會議展覽中心結束，共吸引七百名專業人士，此次是自疫情至今，在會展中心舉辦的首個實體大型國際會議，見證香港會議及展覽業復常的重要時刻。

「APLAR 2022」大會主席葉文龍對大會能回歸實體形式表示高興，又大讚會展管理公司團隊工作一絲不苟。會展管理公司董事總經理梅李玉霞對會議及展覽業的長遠前景表示樂觀，熱烈期望港府能撤銷對海外訪客的出入境限制，並盡快就通關提供清晰的路線圖；相信只要相關政策能盡快實施，海外主辦機構、參展商、買家定會重臨。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd