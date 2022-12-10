「APLAR 2022」大會主席葉文龍對大會能回歸實體形式表示高興，又大讚會展管理公司團隊工作一絲不苟。會展管理公司董事總經理梅李玉霞對會議及展覽業的長遠前景表示樂觀，熱烈期望港府能撤銷對海外訪客的出入境限制，並盡快就通關提供清晰的路線圖；相信只要相關政策能盡快實施，海外主辦機構、參展商、買家定會重臨。
會展3年來首辦 實體大型會議
「APLAR 2022」大會主席葉文龍對大會能回歸實體形式表示高興，又大讚會展管理公司團隊工作一絲不苟。會展管理公司董事總經理梅李玉霞對會議及展覽業的長遠前景表示樂觀，熱烈期望港府能撤銷對海外訪客的出入境限制，並盡快就通關提供清晰的路線圖；相信只要相關政策能盡快實施，海外主辦機構、參展商、買家定會重臨。
旅遊業好消息 疫鎖三年再起航首艘國際郵輪回港
疫情近三年，終再有郵輪以香港作航點。皇家加勒比集團旗下銀海郵輪的銀靈號，將於明年一月十八日抵港，停泊尖沙咀海運碼頭並於翌日啟航往新加坡，為近三年來第一艘接載境外遊客訪港，以及首個於香港出發的國際郵輪航...
2022-12-10
- 將藍隧道明通車 將隧免收費
- 網傳港鐵列車緩衝器鬆脫相
- 太古城中心 冬日「Story Traveller」走進11米高聖誕樹漫遊聖誕故事
- MCP新都城中心 Barbie冬日夢幻之旅 珍藏展覽百變造型多面睇
- Citywalk荃新天地 「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」 3大遊樂專區體驗冰川世界
- 荷里活廣場 屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！ 全港首玩屁屁偵探冰壺大挑戰
- YOHO MALL 雪影極幻森林 暢遊雪國童話式小鎮
- 港鐵商場 齊賞聖誕限時購物優惠 每日獎賞高達$1,000
- 屯門市廣場 《寶可夢 朱/紫》冬日冒險之旅 7米高皮卡丘「巨」萌登場
- 東薈城名店倉 珍寶珠FUNtastic World 珍寶珠FUNtastic World 登上5米高熱氣球展開校園FUN-cation
- 慈雲山中心 Jagabee 魔法「卡」年華 首設逾78平方米巨型魔法陣
- PopWalk天晉 炫彩聖誕樂園 探索13米長魔幻迷宮
- 上水廣場「Sonny Angel 甜粉聖誕派對」 全新6大至萌節日系列造型登場
- YM2裕民坊 Pocky聖誕玩味之作 經典Pocky設計廊全面睇
- 淺水灣灘畔商場the pulse Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮
- Mira Place Let's Gala This Christmas 盛會打卡及聖誕優惠
- 星街小區呈獻 Enchanting Snowflakes星幻．雪花 回收膠樽升級成聖誕裝飾 「塑」造聖誕冬雪仙境
- 荃灣廣場呈獻Disney主題綠悠夢幻聖誕 兩大主題公園8大必影打卡位
- 新城市廣場 蠟筆小新冬日市集 草泥馬「癒」悅聖誕
- 東港城HOHOHO! Amazing Christory Museum! 與芬蘭小精靈過聖誕
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
料明年春季投入服務 首架國產C919客機交付
中國商用飛機有限責任公司（下稱中國商飛）昨早向中國東方航空交付全球首架C919大型客機。東方航空將引進五架C919客機，預料明年春季投入服務。據航班查詢軟件飛常準顯示，C919從上海浦東機場飛赴上海虹...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
日富豪邀韓流天王T.O.P等8人繞月
日本億萬富翁前澤友作計劃明年展開dearMoon太空之旅，收到約一百萬人報名，終邀請八位藝人、藝術家和運動員等與他一起繞月飛行。八人名單揭曉，包括南韓組合BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）。前澤友...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
大圍柏傲莊I莊園會所曝光
港鐵大圍站上蓋大型屋苑柏傲莊I已獲批滿意紙，發展商陸續發信通知業主收樓，日前開放現樓予傳媒參觀，當中綠化園林及會所面積約28萬方呎，住客會所「FARM PAVILION」以莊園為主題，會所最大亮點是設...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
恒指連升兩周逼近2萬關
內地上月CPI數據符合預期，加上隔晚美股三大指數反彈，帶挈港股昨日向上挑戰2萬大關。恒指高開34點，早段曾倒跌45點，惟資金追捧內房、中資股等板塊，大市其後曾抽高476點，高見19926點，迫近2萬大...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
C朗坐歪 B費伏「摩」
今晚卡塔爾世界盃八強，葡萄牙將於阿爾圖馬馬球場鬥摩洛哥，從賽前操練所見，隊長C朗拿度如上圈般先任後備。這名三十七歲老將又淪為替補，事件惹來各界關注，但他於社交媒體圖文並茂指出與隊友關係良好，全隊目標一...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
被笑矮過麥明詩新歡20cm不忿反擊 林作診所度高171cm自High高過郭富城
林作舊愛「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近秘密跟昂藏六呎（183cm）的前副機師，現轉行保險的緋聞男友盛勁為（Keith）同遊北海道，由於Keith外形高大靚仔，有傳媒將佢同林作比較，仲話後者得1...
2022-12-10
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
盧永雄 - 內地會挺過這一波疫情｜巴士的點評
內地推出抗疫「新十條」，統一了全國放寬抗疫措施的安排。西方媒體早前一直針對中國嚴謹的抗疫安排，認為限制了人民的自由。到中國放開限制的時候，他們又轉口說中國未來會出現疫情洪峰，中國將抵受不了。我的看法剛...
2022-12-10
- 李純恩 - 沒甚麼要甚麼｜好好過日子
- 張灼祥 - 深潛一萬米｜人間遊戲
- Cally - 將軍澳中心推出「通車消費月」 免泊優惠賀跨灣大橋通車｜商界講呢啲
- KellyChu - 參展商大讚特首隨和 李家超撐工展會 花2700元掃貨刺激經濟｜Executive日記
- KellyChu - 又到聖誕 7海濱推出限定聖誕裝置｜Executive日記
- Cally - 「味力」韓國－主廚餐桌 型格韓國菜 一月有得跟大廚學｜商界講呢啲
- Cally - 新年派發印花換購新廚具｜商界講呢啲
- Cally - 聖誕新年好想同班朋友食大餐｜商界講呢啲
- Cally - 女士頭髮變薄唔使無厘神氣｜商界講呢啲
- Cally - 準媽媽要注意黃金補身期！｜商界講呢啲
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
何澤堯梁家俊雙季軍 呂健威做練馬師王 馬昆蘇兆輝 騎師賽雙冠軍
昨晚舉行一年一度的騎師賽，結果出現雙冠軍和雙季軍，馬昆和蘇兆輝各以一冠一殿成績封王，騎師王平頭奪冠；而雙季軍是何澤堯和梁家俊，他們同樣勝出其中一關賽事。其餘呂健威勝出「威威鬥士」和「純金酒杯」，與何澤...
2022-12-08
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6