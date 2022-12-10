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美股中段跌73點

2022-12-10 列印
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杜指中段報三三七○八點，跌七十三點；納指則報一一○七四點，跌七點。滙控美國預託證券價格見四十七點六三港元，升零點四三港元；騰訊則見三百二十點三一港元，跌五點二九港元。
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