﻿重點服務人群按風險分3級﻿﻿ 國務院發佈新冠方案﻿

國務院聯防聯控機制綜合組昨日印發《新冠重點人群健康服務工作方案》，將服務人群依風險程度分為三個類別，並分別用紅、黃、綠色作標記，分級服務。方案又加強推動疫苗接種，要求登記六十五歲及以上人口的基礎性疾病及疫苗接種情況，引導民眾盡快接種加強劑疫苗。



《方案》要求開展分類分級服務，低風險的一般人群，會以綠色作標記，可享一級服務包含政策宣傳、接種疫苗、新冠肺炎相關諮詢服務等；中風險的次重點人群則獲黃色標記，包括居家治療的無症狀或輕症者，可享基層醫療衞生機構提供的健康諮詢、用藥指導、隨訪等二級服務；高風險的重點人群則獲紅色標記，包括無法自理及行動不便的長者、嬰幼兒及孕產婦等，會經評估後決定收治方式，若不適宜居家隔離的要協助轉診。



方案又要求加強藥品和抗原檢測試劑盒儲備，按照服務人口總數的一成五至兩成儲備中藥、解熱和止咳等治療藥物、抗原檢測試劑，同時加快建設鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心發熱門診，目標明年三月底，覆蓋率提高至約九成。



而近日防疫政策放寬後，內地有民眾擔心會出現大規模爆發，令連花清瘟等藥物價格遭哄抬。內地市場監管總局指已在電商平台上核查，初步發現涉嫌哄抬價格的線上藥房，並已轉介相關省份市場監管部門立案查處。



另內地過去一日新增一萬六千五百九十二宗新冠本土確診，廣東佔最多，有近三千四百宗。中國工程院院士鍾南山指Omicron引發新冠後遺症的風險顯著降低，感染並不可怕，九成九人可在七至十天內完全康復，又認為防疫重點應放在防控重症上。港大醫學院生物化學系教授金冬雁則認為內地一下子放寬，若沒有良好準備，警告很大可能會出現海嘯式爆發。