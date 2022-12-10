海關破2宗大型私煙案 市值共約1.5億元

聖誕及新年假期將至，海關採取特別執法行動打擊私煙，於上周四及本周三破獲兩宗大型走私香煙案件，分別在大角咀及上水檢獲共約五千三百萬支懷疑私煙，估計市值約一億五千萬元，應課稅值約一億元。有裝私煙的紙皮箱印有日文，不排除會偷運到日本，而私煙報稱為防疫用品口罩，以圖掩人耳目。為了分散風險，海關指集團將私煙分別擺放在僻遠的貨櫃場，今次便分別擺放在上水及文錦渡的三處位置。



行動中，海關人員拘捕三名男子，海關指聖誕及新年前夕是物流業高峰期，估計私煙活動會增加，集團會提早補充私煙貨源，以供應本地或海外市場。