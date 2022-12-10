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值230萬辣跑慘遭「撞尾」 車主極肉痛

2022-12-10 列印
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一輛價值二百三十萬的瑪莎拉蒂跑車（見圖），前晚九時許在淺水灣慘遭一輛私家車「撞尾」，借車給友人駕駛的車主，肉痛稱準備賣車，但估計很大機會無法賣出。

該輛瑪莎拉蒂跑車沿淺水灣道行駛，至近黃泥涌峽道對開一個臨時修路工程指揮燈前收慢，尾隨一輛豐田私家車收掣不及相撞。

意外發生後，瑪莎拉蒂跑車車尾損毁，豐田私家車頭嚴重損毁，兩車男司機報稱輕傷送院治理，警方在場調查意外起因。

跑車車主其後趕到現場視察損毁情況，他稱將車借予友人駕駛，詎料遇上車禍，該車一○年以二百三十萬元購入，使用約十二年，原打算稍後賣出。
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