將藍隧道明通車 將隧免收費

將軍澳藍田隧道及將軍澳跨灣連接路，明日早上八時正式開通，將軍澳隧道周日凌晨起豁免收費，駕駛人士可直接駛過將軍澳隧道原有收費廣場，毋須停車繳費。政府會在周六晚上十時起，分階段封閉將軍澳隧道收費廣場行車線，進行過渡至豁免收費的改裝工程。當局預計，將軍澳隧道一帶屆時將非常擠塞。



運輸署總運輸主任許家耀預料，將藍隧道開通初期，部份時段的交通可能較繁忙，呼籲駕駛人士因應情況，選擇合適道路往返將軍澳。許又指下周一起，將新增五條專營巴士路線行經將藍隧道，但只在周一至周五上下午繁忙時段服務，分別由將軍澳來往大埔、荃灣西、深水埗、長沙灣及尖東。運輸署預計新路開通後約兩三個月，車流量會漸趨穩定。