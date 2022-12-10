﻿網傳港鐵列車緩衝器鬆脫相

工程師：證車鈎緊扣沒甩卡﻿

網上昨日流傳一張相片，指是日前港鐵將軍澳列車鬆脫了的緩衝器，香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生回應本報查詢時指，從相片所顯示，可以判斷位於風琴膠套內的緩衝器的螺絲應該已經全數鬆脫，「至於支鐵係緩衝器嘅芯，原本包咗喺塊風琴膠套裏面，依家係成支甩咗出嚟」。他推測，當時緩衝器鬆脫，馬上觸發保護裝置，令列車被煞停，期間列車停下前的拉力將緩衝器扯開，但車鈎仍然緊扣兩個車廂，確定列車並沒「甩卡」偏離路軌，形容情況「非常好彩」。



張年生又指，涉事K-Train常用的緩衝器都附帶電線及插頭，但圖片並沒拍到，亦不排除使用了第二款設計的緩衝器。他解釋，緩衝器與列車獨立運作，全球僅有四家供應商提供的產品，都可與港鐵現有列車混搭使用，且不影響安全性，「當然每個型號嘅列車都會有啲獨特要求，但供應商可以特別為港鐵設計。」



香港鐵路工會聯合會主席林偉強回應傳媒查詢時，亦強調從相片看，並沒發生「甩卡」事故。他指，緩衝器一般被視為車鈎的一部份，但即使緩衝器鬆脫，並不代表是車鈎鬆脫，故港鐵強調「無甩卡」，是合理的說法。



港鐵回應傳媒查詢時指，該緩衝器組件由歐洲供應商提供，由於涉及獨特技術，公司一直跟隨原供應商指引，定期交回供應商做大修。作為調查工作的一部分，公司正與供應商技術團隊深入研究事故原因，包括組件的運作情況、物料、大修組裝過程及環境因素等。公司會於兩個月內完成調查。

