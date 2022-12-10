MCP新都城中心 Barbie冬日夢幻之旅 珍藏展覽百變造型多面睇

MCP CENTRAL新都城中心2期與Barbie聯手打造「Barbie冬日夢幻之旅」主題活動，召集粉絲分別到訪Barbie主題粉紅酒店、6大打卡及遊玩專區。首先可到Barbie主題酒店大門近6米高的「粉炫夢幻聖誕樹」開始行程，樹上掛滿Barbie公仔及多款衣着造型掛飾，洋溢濃濃的少女情懷！之後可再走進聖誕特別版Barbie公仔箱內拍下個人照片。之後必到「Barbie珍藏展覽」，內裏展示了多款經典珍藏款式公仔，細意欣賞Barbie的多變造型，一睹這Barbie潮流教主的時尚品味。行程終點站來到好玩的互動遊戲，只要親臨巨型「Barbie奇幻變身之旅」及「Barbie夢幻衣櫃」遊戲，就有機會贏取Barbie小禮品或指定商戶優惠券。

日期：即日起至2023年1月2日

地點：MCP CENTRAL新都城中心2期L1天幕廣場