Citywalk荃新天地 「Merry Christmas! Goodbye Plastic!」 3大遊樂專區體驗冰川世界

荃新天地冬日變身成極地冰川世界，並設置勇闖關卡及挑戰任務與民同樂！屆時場內將有多隻人見人愛的大小企鵝佈置，另包括由過千回收膠樽升級再造的5米高巨型藝術聖誕樹、8米長「小企鵝大逃脫」冰川滑梯主題區、冰川釣魚樂「小企鵝魚樂無窮」，以及挑戰平衡力的「小企鵝冰上漫步」等。體驗完刺激好玩又別具教育意義的冰極環保之旅後，之後可親臨場內特設的海洋公園冰極購物村期間限定店，選購可愛企鵝造型禮品以及其他極地主題精品，當中包括使用循環再造的膠樽製成布料及充棉的Eco Nation企鵝公仔、企鵝毛公仔背包、皇帝企鵝連企鵝寶寶等，保證滿載而歸！日期：即日起至2023年1月2日地點：荃新天地1期中庭