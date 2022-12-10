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荷里活廣場 屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！ 全港首玩屁屁偵探冰壺大挑戰

2022-12-10 列印
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廣場首次以屁屁偵探為主題，打造「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」大型聖誕活動，當中包括全港首玩的「屁屁偵探冰壺大挑戰」，4位參加者需輪流上場把冰壺推出，將自己的冰壺留在比賽場地的紅色圓心之中，並想辦法將對方的冰壺撞走以獲得最高分數。每次推壺都測試大家的身手及準繩度，同時考驗各位參加者的腦筋，籌謀必勝策略！
此外，場內尚有幸運貓咖啡店佈置、屁屁偵探原稿展、《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！》遊戲體驗區等。於指定周末，大受歡迎的屁屁偵探更會驚喜現身與粉絲合照呢！
日期：即日起至2023年1月2日
地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場
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