YOHO MALL 雪影極幻森林 暢遊雪國童話式小鎮

YOHO MALL於冬日期間特別打造佔地近2,500平方呎的大型聖誕主題裝置「雪影極幻森林」，其中雪國小鎮共有6大唯美場景，以「閃炫玻璃屋」為起點，途經飾以近20,000顆小燈泡的「雙色夢之森」、探訪「雪人觀星席」及飾以小樹屋的「炫白情人樹」。之後到達屹立於北歐聖誕樹叢中的6米高巨型「聖誕星光塔」，沿着歐式街燈更可找到歐陸雪山小屋「極光體驗館」，一嚐置身雪國冰川被極光環繞身旁的體驗，感受北歐式浪漫氣氛！此外，YOHO MALL II 中庭的巨大化聖誕國度亦會驚喜登場，在超萌雪人迎接下闖入聖誕「大」世界，體驗與眾不同的冬日聖誕！

日期︰即日起至2023年1月2日

地點︰YOHO MALL I中庭及YOHO MALL II 中庭